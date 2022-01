Ce sont les meilleurs téléphones Oppo que vous pouvez acheter en 2022 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Oppo s’est positionné comme l’une des meilleures alternatives à Xiaomi et Samsung avec des téléphones mobiles haut de gamme, moyens et très bon marché. Ce sont les meilleurs modèles que vous pouvez acheter en ce moment.

Si l’arrivée de Xiaomi en Espagne a marqué un avant et un après dans les marques chinoises de téléphonie mobile qui sont venues balayer les ventes, avec Oppo quelque chose de similaire se produit. Ces marques ont de très bons mobiles à des prix très attractifs.

Avec Oppo, cela peut arriver comme avec Xiaomi, ils ont tellement de téléphones dans leur catalogue qu’il peut être difficile de faire un choix. C’est pour ça que nous sommes là, pour vous aider à faire le meilleur achat possible, c’est pourquoi nous avons sélectionné les meilleurs modèles de mobiles Oppo.

Ces mobiles sont sélectionnés dans différentes catégories, comme les plus haut de gamme et généralement ceux avec les meilleures fonctionnalités. Mais aussi les téléphones Oppo avec le meilleur rapport qualité-prix ou les moins chers qui valent exactement ce qu’ils leur demandent.

Vous pouvez faire le meilleur choix pour dépenser votre argent en sélectionnant l’un de ces téléphones Oppo.

Le haut de gamme : Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Pro pour 997 euros

À l’heure actuelle, il n’y a pas de meilleur mobile dans la gamme de produits Oppo que celui-ci. Il s’agit du nouveau Oppo Find X3 Pro, un smartphone qui se distingue par son design, quelque chose de totalement différent de ce qui a été vu jusqu’à présent et doté de fonctionnalités de premier ordre.

Oppo Find X3 Pro a un design spécial où le dos est une seule pièce de verre, même avec cette « bosse » où il abrite les 4 caméras principales.

Sinon, il dispose de fonctionnalités haut de gamme, comme un écran AMOLED, Processeur Snapdragon 888 compatible avec 5G, appareil photo 50 mégapixels ou batterie 4 500 mAh avec charge ultra-rapide de 65 W.

Écran : 6.7″ AMOLED QHD+ à 120Hz Processeur : Snapdragon 888 RAM : 12 Go Stockage : 256 Go Caméras : 50 MP, grand angle 50 MP, téléobjectif 3X 13 MP, macro 3 MP 60x. Caméra frontale : 32 MP Batterie : 4 500 mAh , charge 65W

Ne manquez pas l’analyse complète que nous avons publiée sur cet Oppo Find X3 Pro. Son point négatif est qu’avec tout le bien que la technologie peut offrir, le prix augmente également. Ici vous pouvez le trouver dans différents magasins:

Milieu de gamme supérieur avec 5G : Oppo Find X3 Lite 5G

Oppo Find X3 Lite pour 346 euros

Pour ceux qui recherchent un mobile haut de gamme mais avec un prix inférieur, Oppo propose cet Oppo Find X3 Lite 5G, et ne vous laissez pas berner par le nom de famille « Lite », car c’est un mobile avec de grandes performances.

Comme nous l’avons déjà évoqué dans notre analyse. Dans notre analyse, ce mobile se sent premium avec un prix réduit.

Il dispose d’un bon appareil photo, d’une connexion 5G pour télécharger à vitesse maximale et d’une batterie pendant deux jours qui, dans le pire des cas, a également une charge rapide.

Compter avec un Processeur Snapdragon 765G optimisé pour les jeux et il est soutenu par 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go. Ce sont ses caractéristiques.

Écran : 6,44″ AMOLED Full HD+ à 90Hz Processeur : Snapdragon 765G RAM : 8 Go Stockage : 128 Go Caméras : 64 Mpx., Grand angle 8 Mpx, mono 2 Mpx, macro 2 Mpx. Caméra frontale : 32 Mpx Batterie : 4 300 mAh , charge 65W

Pas mal pour un mobile pas très cher qui offre des performances premium, même avec des jeux, une bonne batterie et un appareil photo.

Avec un meilleur appareil photo : Oppo Reno 4 Pro 5G

Oppo Reno 4 Pro 5G pour 470 euros

Cet Oppo Reno 4 Pro 5G semble être dans un no man’s land, mais en réalité c’est un mobile haut de gamme avec un écran assez intéressant et un excellent appareil photo pour prendre de meilleures photos et vidéos.

Il a un Écran AMOLED 180 Hz de 6,5 pouces, ce qui lui donne un avantage sur les autres mobiles, surtout si vous voulez qu’il joue. le Processeur Snapdragon 765G, largement utilisé dans Oppo, a des performances phénoménales.

À cela, il faut ajouter les 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne parfaits pour les remplir de photos et de vidéos que vous pouvez prendre avec son appareil photo 48 mégapixels ou selfies avec son appareil photo 32 mégapixels.

Ce sont ses principales caractéristiques.

Écran : 6,5″ AMOLED, Full HD+ à 180Hz Processeur : Snapdragon 765G RAM : 12 Go Stockage : 256 Go Caméras : 48 MP, 12 MP grand angle, 13 MP zoom 2x. Caméra frontale : 32 MP Batterie : 4 000 mAh, charge 65W

Quant aux prix, ils varient selon les différents magasins où vous pouvez le trouver :

5G et pas cher : Oppo Reno 4Z 5G

Oppo Reno 4Z 5G pour 279 euros

Nous entrons pleinement dans les meilleurs mobiles bon marché dont Oppo dispose actuellement, en particulier parmi les téléphones mobiles avec 5G. Cet Oppo Reno 4Z 5G est une bonne option pour ceux qui recherchent un mobile avec un bon rapport qualité-prix.

Comme nous en avons déjà parlé dans l’analyse, ce mobile se distingue par un écran très rapide, des performances avec des jeux et un bon appareil photo.

Optez pour un Processeur MediaTek Dimensity 800 pour réduire les coûts et vous offrir une connectivité 5G. Mais il a un Écran 6,5 pouces 120 Hz ça compense tout. Il a d’autres atouts, comme l’appareil photo de 48 mégapixels qui fonctionne très bien.

Écran : 6,57″ IPS, Full HD+ à 120Hz Processeur : MediaTek Dimensity 800 RAM : 8 Go Stockage : 128 Go Caméras : 48 MP, 8 MP grand angle, 2 objectifs monochromes 2 MP. Caméra frontale : 16 MP Batterie : 4 000 mAh, charge 18W

Sans aucun doute, là où il fait le mieux, c’est dans le prix, car c’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix de cette liste. Ici vous pouvez le trouver dans différents magasins:

Le moins cher : Oppo A53

Oppo A53 pour 139 euros

L’option la moins chère, du moins la meilleure parmi les mobiles Oppo les moins chers, est sans aucun doute celle-ci Oppo A53.

C’est un mobile avec un processeur d’entrée tel que le Snapdragon 460, Cela fonctionne bien pour les fonctions quotidiennes, mais nécessitera des efforts supplémentaires pour déplacer certains jeux. Il a également un écran de 6,5 pouces.

Écran : 6,5″ IPS, HD+ à 90Hz Processeur : Snapdragon 460 RAM : 4 Go Stockage : 64 Go Caméras : 13 MP, macro 2 MP, capteur de profondeur 2 MP. Caméra frontale : 16 MP Batterie : 5 000 mAh, charge 18W

Mais la meilleure chose est le prix, un mobile très bon marché pour tous ceux qui ont besoin d’un smartphone bon marché pour des fonctions telles que WhatsApp, les réseaux sociaux, les appels et l’envoi de messages.

Son prix est généralement toujours inférieur à 200 euros. Ici, vous pouvez l’obtenir dans différents magasins:

