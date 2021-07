Ce sont les meilleurs téléphones POCO que vous pouvez acheter en 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Née sous le nid de Xiaomi, POCO est désormais une marque mobile indépendante qui fabrique certains des smartphones au meilleur rapport qualité-prix du moment. Ce sont les meilleurs POCO que vous puissiez acheter.

POCO, anciennement Pocophone, est une marque de mobile née par Xiaomi avec des équipements haut de gamme comme le Poco F1, hérité des propres équipements de Xiaomi, à des prix encore plus populaires.

Le succès du premier POCO était absolu, qui n’aime pas un mobile avec de bonnes fonctionnalités, un bon design et un prix révolutionnaire ? Mais maintenant, en tant que marque indépendante, elle propose de plus en plus d’appareils à la vente.

Le catalogue mobile POCO s’améliore de plus en plus et ils ont tous de très bons prix. Alors laquelle choisir ?

Cette sélection de mobiles POCO vous indiquera quel modèle vous devriez vous procurer en fonction de votre budget, des fonctions qui vous intéressent le plus ou de son rapport général pour son rapport qualité prix.

Puissant et bonne performance : POCO F3 5G

Ce nouveau mobile POCO a presque tout à balayer, à commencer par la 5G, mais aussi en raison de l’énorme puissance de son Snapdragon 870.

L’un des derniers mobiles lancés par POCO est celui-ci PETIT F3 5G. Comme son nom l’indique, l’un des nouveaux modèles à être compatible avec les réseaux 5G et qui possède de très bonnes caractéristiques techniques pour une utilisation avancée et même pour les jeux.

POCO F3 a un Écran AMOLED de 6,67 pouces, Full HD+ et 120 Hz, il n’y a donc rien à redire à ce sujet. Il utilise également le processeur Snapdragon 870G optimisé pour les jeux, 6 Go de RAM très rapide et un stockage de 128 Go.

Il a un Appareil photo principal de 48 mégapixels, en plus d’un ultra grand angle de 8 Mpx. et une télémacro de 5 Mpx. Pour les selfies et les appels vidéo, un appareil photo de 20 Mpx.

Vous pouvez lire l’analyse complète de ce POCO F3 5G pour savoir comment il fonctionne. Mais c’est que son prix est imbattable, seulement 329 euros sur Amazon.

Le meilleur de la 4G : POCO X3 Pro

Il s’agit du nouveau mobile milieu de gamme de POCO, une marque associée à Xiaomi et qui fait encore une fois pression sur le prix d’un de ses appareils.

Si vous cherchez un mobile avec de bonnes performances, des caméras, un petit prix et qui dure dans le temps, POCO X3 Pro C’est une option, mais vous devrez vous passer de la 5G.

Ce POCO X3 Pro est un mobile pas cher et l’un des meilleurs du catalogue Xiaomi / Poco d’équipement pas cher.

Il arrive avec un Processeur Snapdragon 860, qui fonctionne assez bien dans tous les aspects, qu’il s’agisse de l’utiliser pour les réseaux sociaux, les jeux ou d’être avec lui en train de naviguer ou de prendre des photos et des vidéos toute la journée.

Il utilise un appareil photo de 48 mégapixels et un appareil photo de 20 mégapixels comme caméra frontale. Il dispose également d’un capteur ultra grand angle, macro et de profondeur.

La batterie de 5 160 mAh vous permet de l’utiliser toute la journée, mais elle a également une charge rapide de 33 W.

Chez Amazon, vous pouvez l’obtenir pour 229 euros dans sa version de 6 Go de RMA et 128 Go de stockage, bien qu’un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage soit également disponible pour 299,99 euros.

Meilleur rapport qualité/prix : POCO X3 NFC

Ce mobile a un prix ultra-compétitif, bien qu’il dispose d’un processeur comme le Snapdragon 732G et d’une charge rapide à 33W, l’une de ses principales caractéristiques.

Même si cela POCO X3 NFC C’est un modèle 2020, il continue d’être un mobile avec un excellent rapport qualité-prix. Ce n’est pas pour rien qu’il est devenu l’un des mobiles les plus vendus de POCO et aujourd’hui parmi les mobiles les plus vendus sur Amazon.

Comme vous pouvez le lire dans notre analyse, le POCO X3 NFC est un grand téléphone mobile avec un bon écran de 6,67″ à 120 Hz qui éblouit, il a aussi de bonnes performances et une autonomie avec une batterie de 5 160 mAh.

Pour souligner à quel point le Processeur Snapdragon 732G même avec des jeux, grâce aussi à ses 6 Go de RAM.

Utiliser un Appareil photo principal 64MP., un grand angle de 13 Mpx, une macro de 2 Mpx. et un autre capteur de profondeur de champ, mais il dispose également d’une caméra frontale de 20 mégapixels.

Vous pouvez vous le procurer sur Amazon pour 229 euros, un prix inférieur à 250 pour un smartphone qui se battra longtemps.

5G la moins chère : POCO M3 Pro 5G

Le smartphone 5G le moins cher de POCO avec un écran de 6,5 pouces, un appareil photo de 48 MP, jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

Parmi les derniers mobiles lancés par POCO, c’est l’un des moins chers et en général, l’un des mobiles 5G les plus abordables du moment. Il s’agit de PETIT M3 Pro 5G, un smartphone avec une bonne autonomie et un écran.

Il est si abordable que son prix ne dépasse pas les 229 euros en différentes couleurs, à la fois bleu, jaune ou noir.

Obtenez ce prix grâce à l’utilisation de l’un des processeurs les moins chers avec la 5G, un Mediatek Dimmensité 700 5G qui sont déjà utilisés par Xiaomi, Samsung et d’autres fabricants de mobiles. Il dispose également de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Il a un Appareil photo principal de 48 mégapixels et un 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. En batterie, il reste une capacité de 5 000 mAh et une charge rapide de 18 W.

Bien sûr, il ne fallait pas le manquer, complétez l’information avec cette analyse complète du POCO M3 Pro 5G que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

