Ce sont les meilleurs téléphones sans fil que vous pouvez avoir à la maison | La technologie

Bien que les téléphones portables aient progressivement supplanté les lignes fixes, ils résistent encore dans pratiquement tous les foyers. Si vous recherchez un sans fil de qualité, ceux-ci sont parmi les meilleurs.

Il est possible que vous fassiez partie de ces personnes qui ont décidé qu’elles n’avaient pas besoin d’avoir un téléphone fixe et que le mobile est suffisant, même si pour certaines choses il est toujours préférable d’avoir un téléphone à l’ancienne, même si c’est avec fonctions modernes.

Depuis en pratiquement tous les contrats qui incluent Internet incluent une ligne fixe, c’est peut-être une bonne idée d’avoir un téléphone à portée de main pouvoir l’utiliser, passer ou recevoir des appels, et c’est qu’appeler certains numéros depuis le fixe est encore moins cher que depuis le mobile.

Si vous souhaitez acheter un nouveau téléphone, les téléphones sans fil sont la meilleure option pour leur polyvalence et les fonctions qu’ils offrent., car certains ont parcouru un long chemin en termes de fonctionnalités et incluent déjà l’enregistrement des appels ou une liste de numéros bloqués.

Ce sont quelques-uns des meilleurs que vous puissiez acheter sur Amazon Espagne, presque tous à un prix abordable pour ce qu’ils offrent. Ici, nous vous indiquons également quelles sont les caractéristiques les plus importantes lors du choix d’un.

SPC Art : l’option la plus simple à faible coût

Achetez de l’art SPC sur Amazon

Ce modèle n’a pas de fonctions telles que le blocage d’appels, mais il a un écran bleu parfaitement visible en toutes circonstances et un design qui s’adapte à pratiquement tout type de maison.

C’est également l’un des téléphones sans fil les moins chers d’Amazon, et il ne coûte que 19,99 euros.

SPC est une marque qui a beaucoup d’expérience dans le secteur, et cela se voit dans les 4,5 étoiles de la note moyenne de cet appareil, qui cumule plus de 700 avis.

Si vous voulez un modèle simple et facile à manipuler, ce SPC Art est une bonne option.

Motorola C1001 : le plus coloré

Acheter Motorola C1001

Cette marque est une vieille connaissance de tous, l’une des plus anciennes du secteur de la téléphonie fixe et mobile, gage de qualité.

Votre Motorola C1001 est disponible en différentes versions et couleurs, toutes assez bon marché. Le modèle noir ne coûte que 20 euros.

Offre un répertoire avec jusqu’à 50 contacts, mode mains libres et prise casque, au cas où vous préféreriez brancher un casque pour avoir une longue conversation.

Panasonic KX-TGK210 : ultra-mince et blocage des appels

Acheter un téléphone Panasonic sur Amazon

Ce téléphone sans fil Panasonic représente un saut qualitatif important, notamment en raison de l’option de blocage d’appel, qui permet de mettre directement sur liste noire un numéro précis.

De cette façon, vous vous débarrasserez du harcèlement téléphonique et des appels indésirables. Non seulement cela, mais il a également un design blanc très attrayant.

Son prix, oui, est supérieur à celui des modèles précédents. Il passe à 38 euros, également avec la livraison gratuite.

Philips D2551B/01 : batterie pendant un certain temps

Achetez Philips D2551B / 01 sur Amazon

Si vous faites partie de ceux qui ont tendance à laisser le mobile ou la télécommande traîner n’importe où, vous ferez sûrement de même avec votre téléphone sans fil, et c’est un problème car sa batterie n’est généralement pas de grande capacité.

Si vous n’avez pas le choix, une bonne option est ce téléphone Philips, qui se distingue par son autonomie, de 16 heures au total.

De plus, il propose également un son assez clair en appels et en mode mains libres, et ce pour environ 40 euros.

Gigaset S850 : excellent calendrier et connexion Bluetooth

Acheter Gigaset S850

Enfin, celui qui est probablement le meilleur en termes généraux, du moins dans les prix qui peuvent être considérés comme abordables.

C’est lui Gigaset S850 et se démarque en proposant jusqu’à 500 contacts dans son répertoire, en plus de la connexion Bluetooth et par câble avec PC, afin que vous puissiez facilement transférer des contacts sans avoir à les entrer un par un dans sa mémoire.

Il coûte 78 euros et a également d’autres fonctions, comme le blocage des appels anonymes.

