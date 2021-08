Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi à acheter en août 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez acheter un smartphone Xiaomi, ce sont actuellement les meilleurs terminaux que vous pouvez acheter en août 2021.

Ces derniers mois, Xiaomi est devenue la première marque qui vend le plus de mobiles en Europe grâce au grand nombre de mobiles disponibles dans son catalogue et à des prix au mieux irrésistibles.

Les smartphones Xiaomi sont de plus en plus utilisés dans le monde et sont en passe de devenir la première marque mondiale. Il est donc normal que parmi les mobiles que vous avez peut-être pensé à acheter se trouve un Xiaomi.

Si vous souhaitez acheter un mobile Xiaomi et que vous ne savez pas par où commencer, nous allons vous recommander Les 5 mobiles au meilleur rapport qualité/prix du catalogue Xiaomi que vous pouvez acheter dès maintenant.

Ces mobiles ne sont peut-être pas les plus récents ou les plus haut de gamme, mais ce sont sans aucun doute des smartphones aux caractéristiques techniques qui vous offriront de bonnes performances à un prix très raisonnable.

Le meilleur rapport qualité/prix : Poco X3 Pro

Il s’agit du nouveau mobile haut de gamme de POCO, une marque associée à Xiaomi et qui tire une fois de plus le prix d’un de ses appareils au maximum.

Il y a peu à dire sur le POCO X3 Pro, l’un des téléphones les plus appréciés qui offre d’excellentes performances pour très peu d’argent.

En ce moment cet excellent POCO X3 Pro est disponible avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour seulement 200 euros sur Amazon. C’est l’un de leurs prix les plus bas dans ce magasin et honnêtement, un prix trop bon pour le laisser passer.

Ce smartphone a un Écran de 6,67 pouces à 120 Hz, une puissante Processeur Snapdragon 860 et une batterie de 5 160 mAh avec une charge rapide de 33 W (chargeur inclus dans la boîte). C’est une excellente combinaison pour les jeux et pour fonctionner parfaitement pendant longtemps.

Avec appareil photo 108 Mpx : Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le nouveau téléphone bon marché de Xiaomi avec un appareil photo de 108 mégapixels est une bête à un prix très bas. Processeur puissant de 64 Go ou 128 Go et écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz.

Ce Xiaomi Redmi Note 10 Pro est l’un des smartphones stars du moment de toute la gamme Xiaomi et sans aucun doute l’un des best-sellers.

Comme on peut déjà le voir dans notre analyse, ce mobile a des caractéristiques et un prix qui en font l’un des meilleurs en termes de rapport qualité/prix.

Il a une excellente Écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz, un puissant processeur Snapdragon 732G optimisé pour les jeux, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible avec carte microSD, un appareil photo de 108 mégapixels et une batterie de 5020 mAh.

Ce sont des fonctionnalités pour un mobile haut de gamme, mais en ce moment sur Amazon, vous pouvez le trouver pour moins de 245 euros avec la livraison gratuite.

Avec 5G : Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Ce mobile Xiaomi se démarque pour être le plus abordable de tous les 5G, en plus d’avoir de bonnes spécifications qui en font une référence.

Si vous voulez un mobile Xiaomi préparé pour les nouveaux réseaux 5G déjà présents dans les principales villes d’Espagne, ce Xiaomi Mi 10T Lite 5G est l’une des meilleures options pour son prix.

Ce smartphone doté de la 5G et d’un grand écran de 6,67 pouces utilise le processeur Snapdragon 750G, dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible avec carte microSD. Il n’oublie pas non plus une bonne batterie d’une capacité de 4 820 mAh et une charge rapide de 33 W.

Dans la section photographique, il dispose d’un appareil photo principal de 64 Mpx. et une caméra selfie de 16 MP, vous n’aurez donc aucun problème à faire des appels vidéo et des selfies totalement clairs.

Sur Amazon, vous pouvez le trouver pour seulement 258 euros avec la livraison gratuite.

Ne manquez pas l’analyse complète du Xiaomi Mi 10T Lite que nous avons réalisée sur ComputerHoy.com.

Un best-seller renouvelé : Xiaomi Redmi Note 8 Edition 2021

L’un des mobiles les plus vendus de Xiaomi était ce Xiaomi Redmi Note 8. Telle est sa renommée et ils en ont vendu tellement, que Xiaomi a décidé de le renouveler et de le revendre dans une édition mise à jour pour ce 2021.

C’est ainsi qu’arrive l’édition Redmi Note 8 2021, un smartphone avec le même design, mais avec des améliorations importantes. Misez sur un processeur MediaTek Helio G85, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible avec carte microSD.

L’appareil photo est de 48 mégapixels avec une caméra frontale de 13 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. La batterie est de 4 000 mAh et a une charge rapide de 18 W.

Pas mal pour un mobile qui ne coûte que 152 euros. Parfait comme premier smartphone ou pour les personnes qui n’ont vraiment besoin de rien avec une grande puissance pour les jeux ou des performances pour de nombreuses applications.

Le moins cher : Xiaomi Redmi 9A

Ce mobile Xiaomi a un prix inférieur à 100 euros. Avec 2 Go de RAM et un processeur Helio G25, Android devrait fonctionner correctement et largement suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Parmi les téléphones Xiaomi les moins chers, nous trouvons ce Xiaomi Redmi 9A. Bien qu’il se distingue avant tout par le prix, nous pensons que c’est l’un des meilleurs du catalogue pour les personnes à la recherche d’un mobile de base, avec une bonne batterie et qui fonctionne pour des fonctions comme WhatsApp et passer des appels.

L’écran mesure 6,50 pouces, dispose de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage avec la possibilité de l’étendre avec une carte microSD. La batterie est de 5000 mAh ce qui assure plus d’une journée d’autonomie avec une utilisation traditionnelle.

Il dispose d’un appareil photo de 13 mégapixels et d’un appareil photo frontal de 5 mégapixels, de quoi passer des appels vidéo et quelques selfies.

De loin l’un des moins chers de Xiaomi en ce moment. Sur Amazon, vous pouvez l’obtenir pour 99 euros.

Ce sont quelques-uns des meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en ce moment, à la mi-août en 2021. Bien qu’il n’y ait pas de gamme haute ou premium dans cette sélection, le choix est entièrement basé sur son rapport qualité-prix pour tous les types de budgets. .

Vous pouvez toujours trouver plus de téléphones Xiaomi sur Amazon, comme les plus haut de gamme, mais les variations de prix de l’été le rendent moins intéressant. Certes, lorsque nous commencerons le nouveau cours, nous verrons plus d’offres.

