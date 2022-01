Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi bon marché en 2022 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi propose des mobiles haut de gamme très chers, et des mobiles milieu de gamme avec des prix moins chers pour tous les budgets. Ce sont les meilleurs avec les prix les plus bas.

L’un des avantages de Xiaomi ayant autant de mobiles à vendre, c’est qu’il y a un terminal pour chaque type d’usage, de personne ou de budget. Du plus cher au moins cher.

Milieu de gamme et pas cher de Xiaomi C’est le plus important de la marque. Avec des mobiles qui ne dépassent pas 300 euros, vous pouvez trouver de véritables joyaux qui satisferont pratiquement tous ceux qui ont besoin d’un mobile pas cher.

Compte tenu du fait que les prix des téléphones portables ont légèrement augmenté en raison du manque de puces et de la forte demande, les terminaux Xiaomi restent à des prix très populaires.

Ce sont quelques-uns des Les meilleurs téléphones Xiaomi bon marché que vous pouvez acheter maintenant et ils en valent la peine. Des téléphones qui ne sont pas très anciens et dont le prix est encore pour les budgets serrés.

Xiaomi 11 Lite 5G Nouvelle Édition

Le nouveau mobile pas cher de Xiaomi avec un écran AMOLED de 6,55″, un processeur Snapdragon 778 et un appareil photo de 64 Mpx.

L’un des rares téléphones Xiaomi bon marché qui n’entrent pas dans la catégorie Redmi (c’est là que les moins chers ont tendance à être) est ce nouveau Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Peu de choses négatives peuvent être dites à propos de ce mobile, à savoir qu’il s’agit d’un smartphone réédité avec un bon processeur, un écran, un stockage et des caméras.

Il a un Processeur Snapdragon 778G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il peut également être trouvé avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’écran est AMOLED et 6,65 pouces avec un rafraîchissement 90 Hz, donc l’expérience est rapide et avec de très bonnes couleurs pour voir des vidéos et des photos.

Il dispose d’un système de caméra dirigé par l’un des 64 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. En outre, un appareil photo de 20 mégapixels pour les selfies et les appels.

La batterie a des performances normales, avec 4 250 mAh et une charge rapide de 33 W. Mais la meilleure chose est que c’est un mobile qui, bien que son prix normal soit de 370 euros, peut être trouvé pour 299 euros.

Xiaomi Redmi Note 10S

Le parfait mobile milieu de gamme pour ceux qui veulent économiser : écran de 6,43 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à tout petit prix.

L’une des stars de Xiaomi dans le milieu de gamme ces derniers mois est-ce Xiaomi Redmi Note 10S. Un mobile avec de grandes performances et un excellent design.

Le « S » dans son nom indique qu’il s’agit d’une mise à jour et qu’il s’agit d’une étape intermédiaire entre le modèle normal, Redmi Note 10, et le modèle plus « pro ». Mais ce Redmi Note 10S n’a pas besoin de dire autre chose, comme en témoigne le grand intérêt que suscite notre analyse.

Redmi Note 10S a un Écran AMOLED de 6,4 pouces, un processeur MediaTek Helio G95, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible avec une carte microSD.

Ton Appareil photo principal de 64 mégapixels, ainsi qu’un grand angle de 8 mégapixels, une macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, vous disposez d’un appareil photo de 13 mégapixels.

L’autonomie est assez bonne, grâce à un processeur qui ne demande pas trop et une batterie de 5 000 mAh qui accepte également la charge rapide 33W.

Vous pouvez vous procurer ce Redmi Note 10S pour seulement 228 euros.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Ce téléphone mobile dispose d’un écran 90 Hz et d’une connectivité 5G, en plus d’autres fonctionnalités qui le distinguent si l’on tient compte de son prix bas.

Redmi Note 10 5G C’est l’un des mobiles compatibles 5G avec le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez trouver en ce moment.

Bien qu’il s’agisse d’une version similaire au Redmi Note 10S, elle présente suffisamment de différences pour la rendre moins chère. Et est-ce que malgré ses changements, la plupart ne remarqueront surtout pas des éléments tels qu’un processeur ou une RAM différent.

Il dispose d’un écran de 6,5 pouces et d’un Processeur MediaTek Dimensity 700 compatible avec les réseaux 5G, en plus de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le système de caméra est plus simple, avec une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra macro de 2 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Bien sûr, il maintient la batterie de 5 000 mAh et la charge rapide devient 18 W.

Xiaomi Redmi 10

Doté d’un processeur Helio G88 et d’un écran 90 Hz, ce mobile explose le marché des mobiles bon marché en raison de son faible coût.

Xiaomi Redmi 10 C’est l’un des téléphones d’entrée les plus vendus dans les magasins comme Amazon. Un best-seller que tout le monde achète pour son prix raisonnable et ses fonctionnalités cohérentes.

Ce mobile se trouve sur Amazon pour 182 euros avec 64 Go de stockage, un prix adapté aux budgets serrés.

Vous ne pouvez pas vous attendre à des performances supérieures, comme les modèles haut de gamme ou haut de gamme, mais ce Redmi 10 est plus que suffisant pour votre quotidien.

Il a une Écran de 6,5 pouces avec résolution Full HD+ et rafraîchissement 90 Hz. Ajoutez un processeur MediaTek Helio G88, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, bien qu’il existe également un modèle de 128 Go.

Il a une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W, un Appareil photo principal de 50 mégapixels avec un grand angle de 8 mégapixels et une façade de, également, 8 mégapixels.

Xiaomi Redmi 9C

Ce mobile a un prix bien plus abordable que la normale, et qu’il possède un écran HD+, Face Unlock et plus de 5000 mAh de batterie.

L’un des mobiles les moins chers de tout le catalogue Xiaomi est le Redmi 9C. Un smartphone basique et fonctionnel pour ceux qui ne veulent pas faire grand chose de plus que pouvoir appeler, envoyer des messages sur WhatsApp, utiliser un réseau social et prendre des photos.

La meilleure chose à propos de ce mobile est qu’il a grande autonomie grâce à un processeur MediaTek Helio G35 et une batterie de 5000mAh que, bien qu’il n’ait pas de charge rapide, ce n’est pas non plus nécessaire.

La version la moins chère est de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage, vous avez donc juste assez d’espace pour prendre des photos, nous vous recommandons donc d’utiliser une carte microSD pour améliorer sa capacité.

Vous pouvez le trouver sur Amazon pour 132 euros, bien que son prix fluctue généralement jusqu’à 199 euros. Pour ceux qui recherchent une version NFC pour effectuer des paiements sans carte, le Xiaomi Redmi 9C NFC coûte 136 euros, également sur Amazon.

