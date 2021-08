Ce sont les meilleurs télescopes pour débutants que vous pouvez acheter sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous ne voulez pas rater une seule étoile ou planète la nuit, commencez par l’un de ces télescopes pour observer le ciel.

Si vous voulez faire l’expérience de la visée pour la première fois un télescope vers la Lune et voir ses cratères en détail et toute la surface grise, vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent pour de puissants télescopes, même les moins chers vous permettront de vous approcher suffisamment.

Les télescopes pour débutants sont exactement ce que leur nom suggère, parfait pour tous ceux qui débutent dans le monde de l’observation des planètes, des satellites, des étoiles et de tout ce qui se trouve dans le ciel. La meilleure partie est qu’ils sont bon marché et vous donneront des heures de plaisir.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

En tant qu’achat, ils sont une bonne option, mais c’est que en cadeau c’est un gros détail pour quelqu’un qui s’intéresse le moins à l’astronomie. Il deviendra l’un des meilleurs cadeaux de votre vie.

Si vous ne pouvez plus attendre pour utiliser l’un de ces télescopes pour passer les nuits à la recherche d’éléments du ciel, nous avons sélectionné 5 modèles à bon prix et en promo qui sont parfaits pour débuter.

Vous pouvez les obtenir sur Amazon avec la livraison gratuite, mais en vous inscrivant à Amazon Prime, vous les obtenez avec la livraison gratuite et une livraison rapide. Inscrivez-vous maintenant et essayez-le gratuitement pendant 30 jours, ou jusqu’à 3 mois si vous êtes étudiant.

Bon rapport qualité-prix : télescope astronomique Upchase

Télescope Upchase pour 79,99 € sur Amazon

Ce télescope portable et facile à transporter Achat a tout ce dont vous avez besoin pour commencer.

Il a une Distance focale 300 mm et ouverture 70 mm. Il dispose également de deux oculaires que vous pouvez changer, l’un avec un grossissement de 1,5x et l’autre de 3x.

Le boîtier du télescope est en métal pour protéger les lentilles, il dispose également d’un trépied et d’un sac de transport. Bien sûr, il dispose d’un adaptateur pour ajouter le mobile et capturer les meilleures photos.

C’est un télescope d’entrée de gamme très complet qui coûte 79,99 euros sur Amazon.

Le moins cher : TNTY

Télescope TNTY pour 49,99 € sur Amazon

Si vous voulez un télescope très basique et léger pour commencer, une très bonne option comme cadeau pour les enfants et les plus jeunes pour entrer dans le monde de l’astronomie, ce télescope TNTY c’est une bonne option.

Le télescope a un Ouverture de 60 mm et distance focale de 700 mm, monté sur un trépied en aluminium léger et facile à emporter partout.

Il dispose de tous les accessoires dont vous pourriez avoir besoin, tels que deux oculaires interchangeables 28x et un 116x. Il dispose également d’un accessoire pour coller le mobile à l’objectif avec de petites ventouses et ainsi enregistrer des vidéos ou prendre des photos sans bouger.

Son prix est seulement 49,99 euros, mais vous pouvez appliquer un bon de réduction pour qu’il reste à seulement 39,99 euros.

Avec filtre solaire : Bresser Solarix

Télescope Bresser Solarix à 99 € sur Amazon

Ce télescope ne vous servira pas seulement à observer le ciel la nuit, vous pourrez également l’utiliser le jour même avec le soleil le plus direct que vous puissiez imaginer.

Bresser Solarix C’est un télescope qui intègre un filtre solaire pour pouvoir prendre des photos du soleil ou faire des compositions comme des avions qui passent devant notre étoile ou encore des satellites.

Il a une ouverture de 76 mm et une distance focale de 350 mm, un grossissement de 18x à 175x et un trépied en aluminium léger pour la portabilité. Il a même un adaptateur mobile.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon avec la livraison gratuite pour 99 euros.

Modèle avancé : Seben Star Sheriff

Seben Star Sheriff pour 199€ sur Amazon

Le télescope Seben Star Shérif C’est l’une des options les plus chères, mais elle sert de saut vers un modèle supérieur pour voir tout le ciel avec une meilleure qualité et un zoom optique plus important.

Il est doté d’un miroir de 114 mm de diamètre et d’une focale de 1 000 mm.

Il a pas mal d’accessoires, comme un oculaire H20, un H12.5 et un H6. Mais il comprend également un oculaire SR4 de meilleure qualité, une lentille de Barlow qui double la puissance des oculaires et un filtre lunaire pour une image plus nette et plus contrastée.

Avec la combinaison des oculaires, vous pouvez obtenir des zooms de 50x à 500x.

Il dispose d’une télécommande pour contrôler les mouvements et d’un chercheur d’objets astronomiques pour pointer directement.

Son prix, supérieur au prix d’entrée, en vaut la peine pour tout ce qu’il comprend. Il peut être obtenu sur Amazon pour 199 euros.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.