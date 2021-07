Ce sont les métriques bitcoin qui soutiendraient une course de taureaux, selon Glassnode

Faits marquants:

Les flux sortants des échanges dépassent 36 000 BTC par mois, précise Glassnode.

Les détenteurs de longue date contrôlent 75% de l’offre de bitcoins.

Le cabinet d’analyse Glassnode considère que le comportement des entités dites en chaîne et la rétention de bitcoin (BTC) par les détenteurs de longue date sont deux des principaux facteurs pouvant entraîner un probable rebond des prix. L’analyse de ces métriques, ainsi que d’autres indicateurs du réseau Bitcoin, fait partie du rapport Week On-chain #29, publié ce lundi 19 juillet.

Glassnode définit une entité en tant que groupe unique d’adresses associées. “Si un groupe d’adresses interagit et montre des signes heuristiques suggérant un seul propriétaire, ces adresses sont classées comme une seule entité”, indique le rapport.

Dans le graphique ci-dessous, Glassnode présente trois métriques qui, à son avis, fournissent une image complète des entités en chaîne.

Les premiers sont les entités d’expédition (vert) associé à la destruction de l’UTXO. La plupart des portefeuilles appliquent des adresses à usage unique lors des dépenses, ce qui réduit généralement le nombre d’entités, indique le rapport. “Actuellement, nous voyons moins d’entités de dépenses qui indiquent des dépenses UTXO inférieures et une préférence pour le HODLing”, conclut l’étude.

le entités destinataires (rose) sont le contraire. Cela signifie qu’il y a de nouveaux propriétaires et une nouvelle accumulation, affirment les auteurs. En juin et juillet, il y a eu une forte croissance dans les entités d’accueil, selon le rapport.

le croissance nette des entités (bleu), enfin, faites la différence entre les entités ‘détruites’ et ‘créées’. Puisque les “entités détruites” diminuent et que les “entités créées” augmentent, nous avons une “croissance nette globale positive”. En résumé, il y a plus de HODLing et moins de dépenses, ce qui reflète probablement un environnement de type accumulation.

Variation nette des entités en chaîne. Source : Glassnode.

L’étude appuie ce constat de la croissance nette des entités, montrant l’évolution des flux nets de bitcoin dans les échanges, « qui sont revenus à des flux sortants de BTC, après une période importante d’afflux. Les bourses enregistrent actuellement des sorties nettes de 36 300 BTC par mois », conclut le rapport.

Les flux entrants de BTC vers les échanges se sont inversés, selon Glassnode. Source : Glassnode.

Les mineurs, en revanche, font preuve d’une extrême résilience et d’une volonté d’accumuler, selon le rapport, malgré la grosses dépenses motivées par la soi-disant « grande migration ». Cette expression fait référence au transfert de mineurs de Chine vers d’autres latitudes, en raison de restrictions gouvernementales, comme le rapporte CriptoNoticias. “Il est possible que la pression de vente supplémentaire des mineurs qui ont été déconnectés ait été surmontée par l’extraordinaire rentabilité des mineurs qui restent opérationnels”, indique l’étude.

Les mineurs recommencent à s’accumuler (barres vertes). Source : Glassnode.

Bénéfices et pertes à long terme des détenteurs de bitcoins

En partant du volume de l’offre de BTC entre les mains des détenteurs à long terme (LTH), également classés comme « mains fortes », on peut constater que Le HODLing semble être la stratégie préférée, dit le rapport. « Les détenteurs à long terme possèdent actuellement 75 % de l’offre actuelle. 6% de ces fonds ont des pertes et 69% sont toujours avec des bénéfices », précisent les auteurs.

6 % de l’offre détenue par les détenteurs de longue durée est actuellement en perte. Source : Glassnode.

Les auteurs affirment que la pression à la hausse qui a commencé historiquement sur les marchés haussiers a été causée par LTH qui détenait 65 % (2013), 75 % (2017) et 80 % (2020) de l’offre en circulation, dans les cycles respectifs.

Changements dans l’offre illiquide de bitcoin

La croissance de l’offre entre les mains des LTH est compatible avec le changement subi par l’offre illiquide, selon l’étude. En mai, la vente intensive de BTC a commencé, comme le montre la zone en rouge, à diminuer pendant une grande partie du mois de juin. Ensuite, comme le montre la zone en vert, une période d’accumulation commence, avec peu de frais.

Après les soldes intensifs de mai (rouge), le cumul est remis à zéro (vert). Source : Glassnode

Les hauts dans les zones vertes révèlent l’augmentation de la rétention, tandis que les bas surviennent lorsque les monnaies illiquides retournent à la circulation, c’est-à-dire à la liquidité, explique Glassnode.

Vagues HODL de capitalisation effective

Glassnode utilise des vagues HODL de plafond efficaces “pour compléter le cas haussier du Bitcoin”, car elles montrent des indicateurs indubitables de rétention et de maturité des devises, selon l’étude. “Ils montrent plus de preuves de la probabilité d’une éventuelle réduction de l’offre”, expliquent les auteurs.

Les vagues HODL de capitalisation effective sont, selon Glassnode, un autre indicateur haussier du prix du bitcoin.

L’étude met en évidence d’une part que, depuis plusieurs mois, les tranches de pièces plus jeunes (rouge-orange) ont été réduites, puisqu’elles constituent une proportion plus faible de la «valeur réalisée». Cela se produit lorsque les jeunes pièces mûrissent et vieillissent pour devenir des pièces plus âgées, ce qui crée un élargissement des bandes de monnaie les plus anciennes (jaune, 3m-12m) aux mains des LTH.

Glassnode n’a pas seulement présenté des indicateurs haussiers. Dans la première partie de ce rapport, publié par CriptoNoticias le mardi 20 juillet dernier, Glassnode aborde les mesures baissières qui pourraient affecter le prix du bitcoin.