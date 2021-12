Ce sont les Mexicains qui ont remporté Miss Univers

Ximena Navarrete,

Miss Univers 2010

Il a fallu 19 ans pour qu’une autre Mexicaine soit couronnée Miss Univers. C’était à propos de la tapatie Ximena Navarrete, qui, comme son prédécesseur, a remporté le concours à Las Vegas le 23 août 2010.

Ximena Navarrete le jour de son couronnement. (Ethan Miller / . / © .Images 103568412)

A la fin de son année de règne Xiména Il s’est aventuré dans le monde de la conduite automobile et dans des programmes comme El Homenaje al Chavo del ocho, ou le spécial olympique Primero Londres, de la capitale anglaise.

Eh 2013 elle a fait ses débuts en tant qu’actrice dans la telenovela La tempestad, à côté de William Levy Oui Daniela Romo, entre autres. Puis elle a décidé de s’éloigner de la comédie et depuis lors, elle a consacré une grande partie de son temps à être un modèle ; en fait, elle est l’égérie de la créatrice mexicaine Benito santos. Elle est actuellement mariée à l’homme d’affaires Juan Carlos Valladares, avec qui il a une fille, Xiména, né le 8 décembre de cette année.

Andréa Meza,

Miss Univers pendant la pandémie

Onze ans après le triomphe de Ximena Navarrete, et le nom du Mexique a de nouveau été crié lors de la grande finale de Miss Univers.

Andréa Meza. (RODRIGO VARELA / . / © .Images 1318392884)

Le Chihuahua a été couronné Miss Univers 2020 non pas à Las Vegas, mais au Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, à Hollywood, en Floride, en mai de cette année, car le concours avait été annulé l’année précédente en raison de la pandémie du Covid -19.

Andrea restera dans l’histoire non seulement en tant que troisième Mexicaine à remporter le concours, mais aussi en tant que Miss Univers qui a eu le règne le plus court de l’histoire : 210 jours, soit près de sept mois. Ingénieur logiciel de profession, Andréa Elle est actuellement porte-parole de plusieurs associations, en plus de travailler en collaboration avec le gouvernement de son état pour mettre fin au harcèlement des femmes. Comme le rapportait Telemundo il y a quelques heures, la désormais ancienne reine de beauté vient de signer avec eux, elle est donc désormais l’animatrice du réseau.