Ce sont les mobiles qui seront laissés sans internet à partir du 30 septembre

in

30/09/2021 à 10h18 CEST

SPORT.es

Au fil des années, les mobiles deviennent obsolètes dEn raison de la publication de nouveaux certificats qui ne sont pas compatibles avec les anciens systèmes. Et aussi parce que les grands géants de la tech favorisent la consommation de nouveaux modèles. A partir d’aujourd’hui, 30 septembre, la situation va changer pour de nombreux mobiles en raison de l’expiration du certificat DST Root CA X3. Ce certificat est indispensable pour se connecter à internet et donc surfer sur le web.

Les mobiles qui seront concernés par l’expiration de ce certificat seront ceux qui utilisent Android et iPhone. Parmi ces modèles figurent : Windows inférieur à XP SP3, MacOS inférieur à 10.12.1, iOS inférieur au système 10 (inclut l’iPhone 5 comme modèle le plus ancien pouvant être mis à jour vers iOS 10), Android inférieur à 7.1.1, Mozilla Firefox inférieur à la version 50, Java ci-dessous la version 8 et Java ci-dessous 7.

À partir d’aujourd’hui, le nouveau certificat ISRG Root X1 entrera en vigueur et durera jusqu’en 2024. D’ici cette année, de nouveaux certificats apparaîtront qui rendront le Root X1 obsolète.