Ce sont les modèles d’iPhone et d’iPad qui seraient obsolètes avec iOS 16 | La technologie

Il est probable que l’éternel iPhone 6s ne sera plus compatible avec la nouvelle version du système d’exploitation d’Apple.

L’un des smartphones les plus populaires d’Apple, l’iPhone 6s, pourrait se retrouver avec une date d’expiration en 2022, si les dernières informations s’avéraient vraies, et déjà l’année dernière, il était supposé qu’iOS 15 n’offrirait pas de compatibilité avec cette gamme d’appareils. . . .

Cependant, avec iOS 15, Apple a surpris en annonçant la liste des appareils compatibles et où sont apparus les iPhone 6s et iPhone 6s Plus qui n’étaient pas entrés dans le pool précédent. À l’époque, Apple était largement applaudi car il proposait une mise à jour du système d’exploitation pour un appareil qui était sur le marché depuis six ans.

Mais tout semble indiquer le lancement de iOS 16 en 2022Le support de l’iPhone 6s et de l’iPhone 6s Plus va définitivement baisser, ce qui est assez logique étant donné qu’on parlerait de terminaux lancés fin 2015.

L’information provient d’iPhonesoft qui, à l’aide de sources internes, garantit que l’iPhone 6s et l’iPhone 6s Plus ne seront pas compatibles avec iOS 16, pas plus que l’iPhone SE de première génération. En revanche, en ce qui concerne les tablettes, ils anticipent que l’iPad Mini 4, l’iPad Air 2, l’iPad de cinquième génération et l’iPad 2015 ils ne seront plus compatibles avec iPadOS 16 non plus.

Il s’agit d’une source qui a déjà atteint les appareils compatibles pour iOS 13 et iOS 14, bien qu’ils n’aient pas atteint iOS15 car ils n’incluaient pas l’iPhone 6 susmentionné parmi les appareils compatibles.

Quoi qu’il en soit, il est pratiquement chanté que ces terminaux tomberaient avec l’arrivée d’iOS 16, car il n’est pas très courant qu’un terminal lancé il y a si longtemps sur le marché, continue à avoir ce type de mises à jour.