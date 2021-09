Ce sont les modèles iPhone et iPod compatibles avec iOS 15

Apple a publié aujourd’hui iOS 15, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation iPhone et iPod touch. Avant de mettre à jour vers iOS 15, assurez-vous d’avoir un appareil iOS compatible.

Étonnamment, iOS 15 est compatible avec tous les modèles d’iPhone et d’iPod touch fonctionnant actuellement sur iOS 14. Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone 6s et versions ultérieures, ainsi que les utilisateurs d’iPod touch de 7e génération, peuvent désormais installer la mise à jour iOS 15.

Voici la liste complète de tous les modèles d’iPhone et d’iPod touch pris en charge par iOS 15 :

iPhone 6s et 6s Plus iPhone SE (1ère génération) iPhone 7 et 7 Plus iPhone 8 et 8 Plus iPhone X iPhone XS et XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro et 11 Pro Max iPhone 12 mini et iPhone 12 iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max iPhone SE (2e génération) iPod touch (7e génération)

Il convient de mentionner qu’Apple n’avait abandonné aucun modèle d’iPhone ou d’iPod touch l’année dernière avec iOS 14 par rapport à ceux prenant déjà en charge iOS 13, de sorte que certains des appareils répertoriés ci-dessus bénéficient désormais d’une autre année de vie supplémentaire avec iOS 15.

iOS 15 est désormais disponible au public après la période bêta depuis juin. La mise à jour apporte des changements fondamentaux à la gestion des notifications avec un nouveau mode Focus, de nouvelles fonctionnalités dans iMessage, plus de contrôles de confidentialité, Find My support lorsque l’appareil est éteint, et bien plus encore.

