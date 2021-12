Ce sont les moments où El Gordo de Navidad est tombé dans votre ville, Lotera Navidad 2021

Vernica Roche Mis à jour 16-11-2021 | 10:18

La ville espagnole qui a remporté le plus de prix dans l’histoire de Tirage au sort extraordinaire de la loterie de Noël il est Madrid, où el Gordo est tombé 81 fois, selon les dernières données publiées par Loterías y Apuestas del Estado.

Depuis le début de la tombola Loterie de Noël en 1812, le rendez-vous avec le Jackpot n’a pas été interrompu à ce jour. Nombreuses sont les villes chanceuses qui ont vu la pluie de millions d’euros (ou à l’heure des pesetas).

Madrid est, sans aucun doute, le lieu où plus de fois le jackpot est tombé de la loterie de Noël. Et il ne sera guère évincé de sa première position.

Si vous êtes de Barcelone, c’est le deuxième ville la plus chanceuse d’Espagne, puisqu’il a remporté le premier prix du tirage à 48 reprises.

Les la troisième place est occupée par Valence, avec un total de 22 jackpots distribués tout au long de l’histoire de l’Extraordinary Giveaway.

Ces trois villes espagnoles font également partie des trois communautés autonomes dans lesquelles la loterie de Noël est la plus vendue.

En 2020, les ventes ont atteint 435,32 millions d’euros à Madrid. De même, l’Andalousie et la Catalogne ont réalisé des ventes de 358 et 340 millions respectivement l’année précédente.

En revanche, Séville continue dans le classement des villes où le tirage au sort extraordinaire de Noël en Espagne a le plus chuté. La ville andalouse a été honorée à 17 reprises au total, suivie de Cadix, avec 18, et de Malaga avec 15.

Alicante, Biscaye, Saragosse et Murcie suivent le classement avec un total de 12 victoires, selon les derniers records publiés.

De même, les Asturies, avec 10 premiers prix, et la Cantabrie, avec 10, sont les prochaines sur la liste.

La Corogne, San Sebastián, Gijón et Manises (Valence), en six ; Palma de Majorque en cinq ; Badajoz, Lugo et Vic (Barcelone), en quatre ; et Burgos, Carballo (La Corogne), Murcie, Logroño, Palencia, Valladolid, Sort (Lleida) et Pampelune, ​​à trois reprises.

Cependant, dans l’histoire de l’événement, El Gordo a joué dans toutes les provinces espagnoles, à l’exception de Tarragone, Ávila et Zamora.

Dernières provinces récompensées par El Gordo

Les dernières provinces espagnoles qui ont bénéficié du premier prix du Loterie de Noël 2021 Il s’agissait de Zamora, Valence, Tarragone, Salamanque, Pontevedra, Murcie, Madrid, Las Palmas, Cordoue, Cadix, Cáceres, Alicante, Tenerife, Biscaye, León, Madrid et Huelva.