Ce sont les nouveaux et curieux emojis qui arriveront très bientôt sur votre mobile | La technologie

Il s’agit d’un nouvel ensemble de 37 emojis que les utilisateurs d’Android 12L commenceront à apprécier, et certains vous surprendront.

Les emojis sont l’un des principaux outils de communication dont l’utilisateur dispose pour exprimer quelque chose qu’il ne peut pas ou ne veut pas dire avec des mots, et il est clair que créer ces emojis qui représentent notre culture populaire dans les systèmes d’exploitation du moment est essentiel pour tout succès dans la communication.

Il n’est donc pas surprenant qu’avec la sortie de chaque nouveau système d’exploitation, nous ayons également un nouveau lot d’emojis que nous pouvons commencer à partager dans nos conversations pour exprimer un point particulier.

Eh bien, nous connaissons déjà le 37 nouveaux emojis approuvés par le Consortium Unicode et cela arrivera bientôt sur Android 12L. Android 12L est une nouvelle version d’Android pour les appareils dotés d’un grand écran ou d’un écran pliable.

Eh bien, dans ce nouveau recueil de 37 emojis, nous avons gestes comme se couvrir le visage, celui avec un smiley fondu, se couvrir la bouche, les incrédules, les tristes et bien d’autres. Nous avons également des emojis d’une sorte de prince, des lèvres roses et bien d’autres.

D’autres que nous utiliserons sûrement sont ceux liés aux éléments artificiels et naturels tels que les nids d’oiseaux, les haricots, les flotteurs, les béquilles, les passeports et autres.

Également pour favoriser la diversité, un grand ensemble de nouvelles nuances sera inclus pour la poignée de main et que vous utiliserez sûrement à de nombreuses occasions lors de la rencontre d’une personne ou de la conclusion d’un contrat.

A noter qu’Android 12L comprend les emojis ci-dessus, mais aussi de nombreux autres redessinés, pour que vous ne manquiez de rien du tout.

De cette façon, vous n’avez plus d’excuse pour exprimer avec un emoji ce que vous ressentez à tout moment, et plus encore maintenant que les vacances de Noël approchent où les communications entre amis et famille vont s’intensifier.