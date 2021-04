Ce sont les nouveaux titres que Nintendo a annoncés dans son Direct

Ce mercredi le premier Nintendo direct de l’année, un événement clé dans lequel l’entreprise japonaise présente les prochaines actualités. C’est aussi le premier depuis septembre 2019, donc l’attente était totale.

L’événement a commencé à 23 heures (heure espagnole), a duré environ 50 minutes et a pu être suivi en direct sur la chaîne YouTube de Nintendo Espagne. En lui, ils ont été tenus éveillés multitude de surprises pour les utilisateurs de Nintendo SwitchDes nouveautés des jeux déjà disponibles sur la console à la liste des titres qui arriveront bientôt.

Actualités et nouveaux titres pour Nintendo Switch

Ensuite, nous passons en revue les actualités et les nouveaux titres qui ont été annoncés ce mercredi dans le premier Nintendo Direct de l’année.

Le plus imminent

– L’entreprise a annoncé le Pass d’extension ‘Hyrule Warriors: Age of Cataclysm’, qui est déjà disponible au prix conseillé de 19,99 euros.

– Pour ceux de la vieille école, après la présentation de ce soir, il a également été publié ‘Stade d’arcade de Capcom‘, une nouvelle collection avec 32 classiques variés et pleins d’action.

– Crossover entre ‘Animal Crossing: Nouveaux horizons‘ et Mario. Oui: à partir du 25 février, des éléments de personnalisation mettant en vedette des personnages de la saga, tels que Mario, Luigi ou Toad, arriveront gratuitement dans le jeu à succès.

L’univers Mario se faufilera dans «Animal Crossing».

– ‘Super Smash Bros.Ultimate‘recevra en mars prochain en tant que nouveaux personnages Pyra et Mythra, tous deux issus de l’un des jeux les plus révolutionnaires de ces dernières années »,Chroniques Xenoblade 2».

«Super Smash Bros.Ultimate» incorpore Pyra et Mythra, de «Xenoblade Chronicles 2».

– ‘Stubbs le zombie‘arrivera le 16 mars. « L’aventure mangeuse de cerveaux de Stubbs le mène à travers des quartiers d’affaires animés et des terres agricoles vertes pour combattre des scientifiques fous, des miliciens ruraux et le quatuor de coiffeurs le plus meurtrier du monde », lit-on dans la description du jeu.

– Plus de zombies avec ‘Plants vs Zombies: Battle for Neighborville Édition complète». C’est le troisième titre de la saga du côté des tireurs, qui comprend des batailles multijoueurs ou coopératives mélangeant l’univers du pop-corn. Il arrivera le 19 mars.

– Le 19 mars, la version physique de ‘Enfers‘, avec la bande originale et plus de bonus.

– D’un autre côté, ‘Contes des Borderlands‘arrivera sur Nintendo Switch pour la première fois le 24 mars.

Printemps

– ‘Famicom Detective Club: L’héritier disparu‘ et ‘La fille qui se tient derrière‘arrivera sur Nintendo Switch le 14 mars et vous pourrez les obtenir dans un seul paquet.

– Le 21 mai vient le lancement de ‘Miiverse‘, le jeu social mettant en vedette vos Mii dans lequel vous pouvez personnaliser vos personnages et entretenir des amitiés avec d’autres Mii pour renforcer vos liens et surmonter les missions de code JRPG.

– ‘Knockout City‘sera également disponible le 21 mars. Il s’agit d’un jeu en ligne compétitif sous le label EA Originals.

– Des créateurs de ‘Danganronpa’ arrive le 28 mai ‘Club du bout du monde». «12 jeunes de 12 ans entreprennent un voyage de 1 200 km. Un nouveau type de jeu d’action-aventure qui fusionne une histoire passionnante avec une action 2D à défilement latéral », lit-on dans la présentation du jeu.

– Le jeu arrivera sur la console hybride le 4 juin ‘DC Super Hero Girls: Puissance des ados».

– Des remasters ont également été annoncés. Le 10 juin arrivera ‘Ninja Gaiden: Master Collection‘, remasterisation qui inclut les trois premiers’ Ninja Gaiden ‘dans la version Sigma.

‘Ninja Gaiden: Master Collection’ arrive le 10 juin sur Nintendo Switch.

Été

– Un autre remastering: ‘Légende du mana». Le classique arrivera en juin prochain sur Nintendo Switch. Il s’agit d’un «remake» visuel avec des graphismes mis à jour et des arrangements musicaux réenregistrés pour l’occasion. Le titre original de la PlayStation 1 est le quatrième opus de la saga SNES Mana.

– Et le 25 juin arrive!Mario Golf: Super Rush‘! Il aura un contrôle de mouvement, vous pouvez donc prendre votre Joy-Con et imiter le mouvement de prise de vue. De plus, il aura également un mode histoire, avec lequel vous pourrez accompagner votre Mii à travers les différents sentiers disponibles.

– ‘Fall Guys: Knockout ultime‘arrivera également sur Nintendo Switch l’été prochain. Avec ses tests fous, ce jeu a été l’un des grands phénomènes de l’industrie en 2020 et, enfin, il atterrira sur la console hybride.

– ‘Extérieurs sauvages‘est également en route. Nommé Jeu de l’année 2019 par « Giant Bomb », « Polygon », « Eurogamer » et « The Guardian » est un titre mondial ouvert primé, situé dans un système solaire énigmatique confiné à une boucle temporelle infinie.

– En été, il viendra aussi ‘Guerriers samouraï 5‘, le dernier opus de la franchise de longue date.

– Le 16 juillet, la remasterisation de ‘La légende de Zelda: Skyward Sword HD‘, la Wii classique avec de nouveaux schémas de contrôle, soit par mouvement avec le Joy-Con, soit en utilisant les boutons classiques.

– ‘Plus de héros 3‘a également une date de sortie: le 27 août. Le titre de Suda51, après avoir enchaîné plusieurs retards, va enfin nous permettre de revoir Travis Touchdown sur la Nintendo Switch. Notre protagoniste doit faire face à de nouveaux extraterrestres prêts à détruire la Terre.

L’hiver

– Un inattendu jeu de cartes arrivera l’hiver prochain sur Nintendo Switch. Il s’agit de ‘Néon blanc‘, dans lequel avec un gameplay unique, les joueurs devront réussir à surmonter les obstacles et chacune des propositions d’action qui se présentent à eux.

– Par contre, ce 2021 (même si on ne connaît pas la date ou le mois exact) va également atterrir sur la console hybride ‘Chasseurs de Star Wars‘, un jeu en ligne compétitif (et gratuit).

Enfin, dans Nintendo Direct, la société japonaise a également annoncé deux jeux qui n’atteindront la console qu’en 2022:

– ‘Stratégie de triangle de projet‘par Square Enix. Il s’agit d’un jeu vidéo de rôle isométrique avec combat tactique, similaire au classique «Fire Emblem». La démo est maintenant disponible.

– ‘Splatoon 3». Le dernier titre annoncé lors de cet événement très attendu. Les batailles de canettes de peinture sont de retour dans une nouvelle édition, oui: avec de nouvelles armes.

