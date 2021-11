Ce sont les nouvelles fonctions WhatsApp que vous ne pouvez pas manquer

11/05/2021 à 18:55 CET

Rosa Prades

L’application de messagerie WhatsApp revient surprendre avec de nouvelles mises à jour pour améliorer l’expérience de tous ses utilisateurs. La plate-forme, détenue par Facebook, a signalé via son profil Twitter quelles étaient les trois nouvelles fonctions qui la rendent plus compétente et confortable.

ICYMI : une petite solution fait beaucoup de chemin. Nous avons apporté quelques mises à jour à votre façon de discuter. pic.twitter.com/i7pvkxbeCj – WhatsApp (@WhatsApp) 1er novembre 2021

Aperçu du lien : La première fonction propose aux utilisateurs de prévisualiser le contenu qui leur est envoyé et que il n’est pas nécessaire d’entrer le lien pour connaître le contexte puisque les liens ont été améliorés en prenant plus de place à l’écran. Cette nouvelle fonction permet de connaître le contexte de manière plus rapide et plus efficace.

Éditeur de fichiers sur le Web : Avec cette fonction, les utilisateurs ils n’ont plus besoin de se tourner vers d’autres applications ou leurs téléphones portables pour éditer des photos, comme ils le faisaient jusqu’à récemment, mais peuvent le faire directement depuis la plate-forme Web. Avec la nouvelle mise à jour de l’application, les internautes peuvent envoyer des autocollants et modifier des images en ajoutant du texte, en les coupant et en les faisant pivoter, à partir d’appareils de bureau.

Suggestion d’autocollant: Depuis que les autocollants sont apparus sur WhatsApp, un grand nombre de personnes les ont utilisés pour accompagner un message ou pour répondre lorsqu’ils ne savaient pas quoi dire avec des mots. Maintenant, avec la nouvelle mise à jour, il est prévu que l’application sache prédire quel autocollant est le bon en fonction du message que vous souhaitez envoyer (très similaire à ce qui se passe déjà avec les emojis). Mais si cette fonctionnalité est considérée comme pratique, elle peut aussi devenir ennuyeuse.

Aussi avec WhatsApp Web …

Une autre nouvelle mise à jour qui a été faite avec Web WhatsApp C’est le pouvoir se connecter sans que votre téléphone portable soit opérationnel.

Auparavant, pour que cela fonctionne, il fallait que le mobile soit allumé et connecté au réseau, mais avec cette mise à jour (en utilisant la dernière version de WhatsApp pour iOS (2.21.211.2), la version 2.2142.12 de WhatsApp Web et la version 2.2140.12 pour le bureau WhatsApp) il est désormais possible de le faire avec le mobile éteint.

De plus, il y a aussi la possibilité de faire appels et appels vidéo de WhatsApp Web avec le mobile hors ligne.