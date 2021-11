Ce sont les nouvelles heures de la facture d’électricité : quand c’est le moins cher, heures creuses et heures pleines

11/02/2021

Act à 10h33 CET

Le 1er juin, il est entré en vigueur en Espagne le nouveau système de facture d’électricité qui a établi trois barèmes basés sur le prix de même pour les utilisateurs : heures creuses, heures creuses et heures pleines. Eh bien, ils ont changé.

Si loin du temps ils ont été établis à partir de 12 heures du soir jusqu’à 8 heures du matin et les week-ends et jours fériés. Les heures simples de 8h à 10h et de 2h à 18h. et de 22 à 00 heures. Et les heures de pointe, les plus chères, de 10h à 14h et de 18 à 22.

Les changements de tranches horaires détectés

Ceux-ci sont les changements qui ont été détectés dans les heures :

Lundi dernier 18 de 7h à 8h il n’y a pas eu de période creuse, mais plat. Entre 8h et 10h, ce qui devrait être plat, c’était l’heure de pointe entre 9h et 10h. Le mercredi 20, l’heure de pointe est passée de 7h. à 11 heures Jeudi 21 et vendredi 22, les heures de pointe étaient entre 8 heures et 10 heures, perdant des heures creuses en cours de route. Jeudi 21, il y avait des heures creuses de 11 heures à 18 heures, alors qu’il aurait dû être entre haute et Samedi dernier, les heures de pointe étaient entre 0 et 2 heures du matin, de 9 heures à 10 heures et de 19 heures à 22 heures. Et la vallée, de 11 à 18 heures.

Rappelez-vous que les plages horaires montrent de nombreux changements, en continu, tous les jours et même à des heures d’intervalle. Par conséquent, le panorama de juin a radicalement changé avec ce que il est préférable de consulter régulièrement le site Web de la Red Eléctrica de España, où sont publiés les graphiques de la demande.