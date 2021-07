Ce sont les nouvelles pièces LEGO fabriquées avec du plastique recyclé | Vie

in

À l’avenir, jouer avec LEGO sera beaucoup plus durable et peut-être amusant.

Nous avons tous joué avec LEGO une fois, laissant libre cours à notre créativité et à notre imagination, mais nous pourrions refaire la même chose à l’avenir avec des pièces beaucoup plus durables et engagées pour l’environnement.

Et c’est que LEGO a confirmé qu’il travaillait sur de nouvelles pièces à base de plastique recyclé qui pourraient être mises en vente à l’avenir. Cependant, l’objectif du groupe LEGO est que tous ses produits soient dotés de matériaux durables d’ici 2030.

Le groupe LEGO, le fabricant de jeux danois, a présenté un prototype de brique en plastique recyclé. Concrètement, c’est le plastique PET (polyéthylène téréphtalate) issu de bouteilles jetées qui constitue la première pièce répondant aux « exigences strictes de qualité et de sécurité » de l’entreprise. D’après ce qu’on dit, une bouteille en plastique PET de 1 l offre suffisamment de matière première pour 10 pièces ou briques LEGO 2X4.

“Le plus grand défi dans notre cheminement vers la durabilité est de repenser et d’innover de nouveaux matériaux aussi durables, solides et de haute qualité que nos briques existantes, et qui s’intègrent aux éléments LEGO fabriqués au cours des 60 dernières années”, a-t-il déclaré. Tim ruisseaux, vice-président de la responsabilité environnementale du groupe LEGO.

Pour le moment, ces pièces durables sont en phase d’expérimentation, et il faudra donc un certain temps jusqu’à ce qu’ils soient introduits dans nos futurs jouets que nous pourrons acheter en magasin.

Cependant, la société continuera à tester et à développer la formulation PET et décidera de passer à la phase de production pilote, ce qui pourrait prendre au moins un an.

« L’expérimentation et l’échec sont une partie importante de l’apprentissage et de l’innovation. Tout comme les enfants construisent, défont et reconstruisent avec des briques LEGO à la maison, nous faisons de même dans notre laboratoire », ajoute Brooks.