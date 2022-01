ce sont les nouvelles que vous devez savoir pour gagner de l’argent

TikTok est la plate-forme la plus populaire et elle sait que pour le rester, elle doit donner à ses créateurs de bons moyens de monétiser. Pour cela, vient de présenter Creator Next, un endroit unique où les créateurs peuvent utiliser tous les outils de monétisation à portée de main, en plus d’en introduire de nouveaux. Nous vous disons tout sur comment gagner de l’argent avec TikTok.

Force est de constater que TikTok a tiré une leçon des autres plateformes qui l’ont précédé, comme Vine, et qui ont vu ses créateurs partir en masse. La raison principale? La difficulté de la rentabilité le temps et les efforts consacrés à la mise en œuvre.

C’est pourquoi TikTok a mis l’accent sur cela dès le début et continue de creuser plus profondément avec son récent Creator Next.

Qu’est-ce que Creator Next

C’est essentiellement un endroit auquel les créateurs les plus influents de TikTok peuvent accéder et où ils disposent d’outils pour rentabiliser leur compte.

Là, ils pourront activer et désactiver toutes les options de monétisation de TikTok, selon celles qu’ils souhaitent utiliser ou non.

Profitant du fait que TikTok a tout rassemblé au même endroit pour faciliter la configuration de ces options de monétisation, il a également présenté de nouvelles façons de gagner de l’argent avec l’application.

Les exigences de TikTok pour pouvoir monétiser le compte

Comme pour tout dans la vie, tous les influenceurs TikTok ne peuvent pas accéder au nouveau Creator Next. Pour cela, vous devez remplir une série de conditions :

Ont plus de 18 ans ans. Ont 10 000 abonnés ou plus. Ont 100 000 vues vidéos (ou plus) au cours des 30 derniers jours. Publiez votre propre contenu original, bien sûr.

Si tel est le cas, vous pouvez contacter TikTok pour accéder à Creator Next.

L’actualité pour gagner de l’argent avec TikTok

Profitant du lancement de ce type de portail ou de section, ils ont introduit plusieurs nouvelles façons d’obtenir de l’argent. Ceux-ci sont.

La nouvelle fonctionnalité de pourboire (Conseils) permet aux utilisateurs de montrer directement leur gratitude aux créateurs pour leur contenu. Ces créateurs recevront 100 % de la valeur du pourboire.

Les cadeaux en vidéo ils sont un autre nouveau moyen disponible pour obtenir quelque chose de vous. Les créateurs peuvent collecter des diamants en publiant des vidéos traditionnelles et en participant à des vidéos en direct.

Les utilisateurs peuvent récompenser le créateur dans les commentaires avec des cadeaux virtuels. Ceux-ci indiquent à TikTok que la vidéo est populaire et que les créateurs accumulent ces diamants en reconnaissance.

Finalement, ces diamants peuvent être échangés contre de l’argent vraiment.

Le marché des créateurs TikTok

Ceux qui pourront accéder à Creator Next pourront également accéder au nouveau «Marché des créateurs de Tiktok»Ou TikTok Creator Marketplace (TTCM).

Cela facilitera la tâche des créateurs collaborer avec des marques sur TikTok, via des recommandations sponsorisées sur les produits et services.

En plus des nouvelles à monétiser, dans Creator Next il y a aussi le principal instrument pour gagner de l’argent qu’il y avait déjà jusqu’à présent.

Le TikTok Creators Fund suit également

Enfin, TikTok maintient et unifie dans Creator Next ses Fonds créateur TikTok, à travers laquelle la plateforme a déjà récompensé les vidéos les plus marquantes, originales ou incroyables.

Comme vous pouvez le constater, TikTok facilite la rentabilité de ses plus grands influenceurs, notamment en voyant comment d’autres réseaux sociaux tentent d’imiter leurs avantages. Tout est pour retenir les talents à tout prix.