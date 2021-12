Ce sont les nouvelles que WhatsApp apportera en 2022

WhatsApp, le service de messagerie instantanée par excellence dans le monde, évolue et progresse constamment, mettant en œuvre mises à jour et différents changements afin que l’utilisation de l’application soit la meilleure pour l’utilisateur. Comme cela s’est produit les années précédentes, d’ici 2022, l’application de messagerie recevra de nouvelles mises à jour qui, à leur tour, apporteront une série de nouvelles fonctionnalités.

Le portail WeBetaInfo, l’un des sites de référence en matière d’informations sur l’application de messagerie, a publié un article où souligne cinq grandes nouveautés de WhatsApp qui arrivera en 2022.

Changements dans le destinataire d’une photographie

Bien qu’il s’agisse de l’une des options les moins développées de l’application, WeBetaInfo rapporte que WhatsApp réfléchit à un nouvelle disposition d’écran lors de l’envoi d’images, ce qui nous permettra ainsi de modifier à qui nous envoyons la photo. Pour le moment, il n’y a pas de date pour son lancement bien qu’il soit déjà en développement.

Coeurs animés

WhatsApp prévoit d’ajouter une autre petite nouveauté visuelle pour le repos des coeurs, tel qu’il existe depuis 2014 dans l’emoji coeur rouge, qui sera présenté de manière large et animée. Ce nouveau changement introduira la même animation pour tous les autres émojis cardiaques. Il n’y a rien de spécial, juste une petite mise à jour.

Nouvelle interface pour les appels vocaux

Après avoir mis en œuvre quelques améliorations pour les appels WhatsApp, l’application travaille maintenant sur un nouvelle interface pour les appels vocaux, indique WeBetaInfo. La nouvelle refonte aura fière allure, en particulier lors des appels vocaux de groupe.

Communautés

L’une des nouveautés marquantes qui arrivera en 2022 par WhatsApp sera la création de « Communautés ». Apparemment, ces communautés auront une fonction similaire aux forums où seuls les administrateurs peuvent publier du contenu tandis que les utilisateurs peuvent lire toutes les informations publiées.

Refonte des profils

WhatsApp travaille également sur une refonte complète de la page d’informations de contact, à la fois personnelle et professionnelle. De plus nouveau bouton pour rechercher dans le chat. Cette mise à jour est en cours de développement et la date de sortie est inconnue pour le moment. m

Affaires sur WhatsApp

L’application de messagerie développe une autre fonctionnalité pour rechercher facilement les entreprises à proximité en les filtrant à l’aide d’une nouvelle interface. Comme publié par WeBetaInfo, il y aura une nouvelle section appelée « Entreprises à proximité ». Lorsque cette catégorie est sélectionnée, les résultats des comptes professionnels seront filtrés selon votre choix. Cette fonctionnalité sera disponible dans une future mise à jour.

