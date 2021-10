Ce sont les offres d’emploi les plus récentes

30/10/2021 à 8h00 CEST

VERONICA SEDEÑO

Octobre est terminé et création d’emplois est dans l’un de ses meilleurs moments, selon les données du chômage du dernier trimestre publiées cette semaine par le EPA (Enquête sur la population active). Les Black Friday, Noël et campagnes de vente Ils indiquent de bonnes prévisions et, par conséquent, nous sommes à un moment optimal pour l’embauche.

Profitez de toutes les opportunités qui se présentent en ce moment pour trouver un emploi, que nous vous rapprochons avec la sélection suivante de Offres d’emploi.

OPÉRATEUR / UN SECTEUR DE CINTRAGE DES TUBES pour Polinyà

Publié: 29/10/2021 – 09:13

– Journée complète.

Conditions pour postuler au poste :

– Expérience dans la chaîne de production du secteur métallurgique

– Soudage TIG, précieux

– Expérience en cintrage machine de tubes

– Disponibilité pour effectuer des quarts de travail tournants Matin et Après-midi

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi de OPERARIO / A SECTOR METAL DOBLADO TUBOS à Polinyà.

SOUDEUSE AU FIL CONTINU pour Lliçà d’Amunt

Publié: 29/10/2021 – 09:13

– 3 postes vacants.

– Journée complète.

Conditions pour postuler au poste :

– Expérience en soudage au fil continu.

– Disponibilité immédiate.

– Propre véhicule pour accéder à l’entreprise.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi de SOUDEUR DE FIL CONTINU à Lliçà d’Amunt.

DOSSIER EN ACIER INOXYDABLE pour Sentmenat

Publié: 29/10/2021 – 09:13

– 2 postes vacants.

– Journée complète.

Conditions:

– Expérience avec plieuse.

– Disponibilité quart d’après-midi de 14h30 à 22h30.

– Disponibilité immédiate.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi de PLEGADOR / A CHAPA INOX à Sentmenat.

ADMINISTRATIF / UNE LOGISTIQUE pour Martorelles

Publié: 29/10/2021 – 08:11

– Journée complète.

Conditions:

– Expérience indispensable dans un poste similaire d’au moins 2 ans d’expérience.

– Disponibilité immédiate.

– Disponibilité horaire pour effectuer la journée jusqu’à 18h00.

Pour vous inscrire et plus d’informations sur l’offre d’emploi d’Administratif / Logistique à Martorelles.

ÉLECTROMÉCANIQUE DES VÉHICULES pour Jaén

Publié: 29/10/2021 – 09:38

– Contrat à durée déterminée.

– Journée complète.

CRIT INTERIM ETT sélectionne pour un client important appartenant au secteur automobile électromécanique avec une vaste expérience.

Est requis:

– Formation minimale au niveau FPII ou Diplôme Supérieur.

– Connaissance des techniques et procédures de diagnostic électronique dans les véhicules.

– Expérience minimum de 3 ans en tant qu’électricien ou mécanicien électromécanicien dans le secteur automobile

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur une offre d’emploi d’un électromécanicien de véhicules à Jaén.

TECHNICIEN HELPDESK AVEC SUÉDOIS + ANGLAIS pour Santa Cruz de Ténérife

Publié: 29/10/2021 – 09:38

– 10 postes vacants.

– Contrat indéfini.

– Journée complète.

Parlez-vous des langues ? Avez-vous une orientation client ? Vivez-vous à Ténérife ? Cela vous intéresse ! De Grupo Crit, nous sélectionnons un agent de service d’assistance de niveau 1 pour travailler dans un nouveau centre phare en pleine croissance situé à Santa Cruz de Tenerife, en Espagne. Dans un premier temps, vous travaillerez en télétravail et, plus tard, vous rejoindrez pour travailler dans les locaux de l’entreprise.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur l’offre d’emploi de Technicien Helpdesk avec Suédois + Anglais à Santa Cruz de Tenerife.

SERVICE CLIENT INDIVIDUEL pour Mataró

Publié: 29/10/2021 – 08:48

– 6 postes vacants.

– Contrat indéfini.

– Journée complète.

Les fonctions du poste seront d’informer et de conseiller nos clients sur nos appareils électroménagers afin de leur offrir la meilleure santé et bien-être pour eux-mêmes et leur famille.

Aucune expérience n’est requise.

Nous offrons:

– Salaire fixe + commissions.

– Sécurité sociale élevée.

– Contrat indéfini.

– Formation et accompagnement par l’entreprise.

– Bonne ambiance de travail.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur l’offre d’emploi de Service Clients Particuliers à Mataró.

CONSEILLER COMMERCIAL pour Mataró

Publié: 29/10/2021 – 08:47

– 10 postes vacants.

– Contrat indéfini.

– Journée complète.

À travers une visite concertée, les personnes sélectionnées doivent proposer à leurs clients actuels et futurs des appareils à la pointe de la technologie fabriqués avec des matériaux renouvelables et durables pour améliorer la qualité de vie, la santé et le bien-être.

Formation par l’entreprise. Nous mettons à disposition un téléphone portable et un véhicule de société pour les déplacements.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur une offre d’emploi de Conseiller Commercial à Mataró.

ESTHÉTIQUE EXPÉRIMENTÉE pour Valence

Publié: 29/10/2021 – 08:43

– 3 postes vacants.

– Contrat indéfini.

– Journée complète.

Nous recherchons une esthéticienne avec une expérience démontrable en manucure permanente et traditionnelle, pédicure, enfilage, extension de cils cheveux à cheveux, lifting et permanente des cils.

40h/semaine, avec des horaires tournants, je travaille le week-end, avec deux jours de repos.

Nous proposons un contrat à durée indéterminée et un salaire fixe + commissions.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur une offre d’emploi pour une esthéticienne expérimentée à Valence.

ESTHÉTIQUE EXPÉRIMENTÉE pour Alcorcon

Publié: 29/10/2021 – 08:43

– 3 postes vacants.

– Contrat indéfini.

– Journée complète.

Nous recherchons une esthéticienne avec une expérience démontrable en manucure permanente et traditionnelle, pédicure, enfilage, extension de cils cheveux à cheveux, lifting et permanente des cils.

40h/semaine, avec des horaires tournants, je travaille le week-end, avec deux jours de repos.

Nous proposons un contrat à durée indéterminée et un salaire fixe + commissions.

Pour vous inscrire et plus d’informations sur une offre d’emploi pour une esthéticienne expérimentée à Alcorcón.

CONSEILLER COMMERCIAL / ÉNERGIE INDÉPENDANT pour Séville

Publié: 29/10/2021 – 08:44

– Contrat d’autonomie.

Nous recherchons des commerciaux indépendants avec une expérience dans les panneaux photovoltaïques (Autoconsommation).

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur une offre d’emploi de Conseiller Commercial Autonome / Energétique à Séville.

CONSEILLER COMMERCIAL / ÉNERGIE INDÉPENDANT pour Malaga

Publié: 29/10/2021 – 08:44

– Contrat d’autonomie.

Nous recherchons des commerciaux indépendants avec une expérience dans les panneaux photovoltaïques (Autoconsommation).

Pour vous inscrire et plus d’informations sur l’offre d’emploi de Conseiller Commercial Autonome / Energétique à Malaga.

CONSEILLER COMMERCIAL / ÉNERGIE INDÉPENDANT pour Madrid

Publié: 29/10/2021 – 08:44

– 3 postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

Nous recherchons des commerciaux indépendants avec une expérience dans les panneaux photovoltaïques (Autoconsommation).

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi de Conseiller Commercial Autonome / Energétique à Madrid.

CONSEILLER COMMERCIAL / ÉNERGIE INDÉPENDANT pour La Corogne

Publié: 29/10/2021 – 08:44

– 3 postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

Nous recherchons des commerciaux indépendants avec une expérience dans les panneaux photovoltaïques (Autoconsommation).

Pour vous inscrire et plus d’informations sur l’offre d’emploi de Conseiller Commercial Autonome / Energétique à La Corogne.

CONSEILLER COMMERCIAL / ÉNERGIE INDÉPENDANT pour Alicante

Publié: 29/10/2021 – 08:44

– 3 postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

Nous recherchons des commerciaux indépendants avec une expérience dans les panneaux photovoltaïques (Autoconsommation).

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur une offre d’emploi de Conseiller Commercial Autonome / Energétique à Alicante.

DÉCORÉES ET PEINTES À LA MAIN ET GRIMPES DE CARREAUX pour Segorbe

Publié: 29/10/2021 – 08:49

Nous recherchons des professionnels pour peindre et décorer des carreaux à la main et peindre avec des grimpeurs.

Une expérience dans le secteur de la céramique est requise.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur l’offre d’emploi de DECORADO Y PAINTADO Y TREPAS AZULEJOS à Segorbe.

EMAIL SECTEUR CERAMIQUE pour Segorbe

Publié: 29/10/2021 – 08:49

– Contrat indéfini.

– Journée complète.

Contrôle des tâches d’émaillage en ligne :

– Supervision de la ligne d’émaillage.

– Contrôles de la viscosité et de la densité.

– Application d’émaux, d’engobes et d’encres.

– Ajustements d’émail et ajustement de machines.

– Réalisation d’essais de contrôle qualité.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi du Vitrier Secteur Céramique à Segorbe.