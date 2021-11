Ce sont les pays et les constructeurs qui cesseront de vendre des voitures à combustion avant 2035 | Moteur

La fin des moteurs à combustion est proche, ils nous aident depuis plus de 100 ans et ont été une force vitale pour presque toutes les grandes réalisations de notre société. Mais l’environnement n’en peut plus.

Le changement climatique a cessé d’être un problème pour les personnes ayant la conscience d’être un monstre sur la table auquel nous devons nous attaquer. Le temps est devenu extrême et tout va empirer.

Pour tenter de remédier à cette situation, une des solutions que nous avons est de recharger nos véhicules thermiques, car l’essence, l’essence et le diesel sont les principaux responsables des gaz à effet de serre qui saturent l’atmosphère.

Et en ce qu’ils sont dans la COP26, ou comme on l’appelle aussi, le Sommet Climat 2021, où les pays les plus importants du monde se sont réunis pour discuter de la situation d’urgence que nous avons (après un an de coronavirus il jouait déjà, le dernier était à Madrid).

Parmi ce qui a été convenu, comme vous le savez lors des réunions précédentes, figure la question de l’élimination des voitures à combustion pour la prochaine décennie, car 20 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent de ce secteur.

Mais tout le monde n’est pas d’accord, même s’il y a un certain consensus. La liste des pays qui ont accepté d’arrêter de vendre des voitures, camionnettes et motos à combustion d’ici 2035 (au plus tard en 2040) il s’élève à 30 nations, parmi lesquelles se distinguent : Royaume-Uni, Canada, Inde, Pays-Bas, Autriche et Norvège.

Quant aux entreprises qui ont accepté cet engagement, il y a quelques-uns des fabricants les plus importants au monde : Ford, General Motors, Volvo, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover et BYD (société chinoise).

Les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, la France et l’Espagne n’ont pas encore signé cet accord, même si cela ne veut pas dire qu’ils ne vont pas adhérer, mais qu’ils y réfléchissent encore, car cela a de nombreuses implications économiques (notamment pour les pays producteurs de véhicules).

Cela, pour nous, ne nous concerne toujours pas, donc si vous envisagez de changer de voiture et qu’une électrique est hors budget, ne vous inquiétez pas, il y a encore environ 15 ans pour voir comment tout cela se termine. Espérons que nous y arriverons à temps avant que les pôles ne fondent.