Ce sont les pays européens qui rejettent toute réforme du marché européen de l’énergie

25/10/2021 à 17h06 CEST

PE

C’est l’un des enjeux du moment dans toute l’Europe. L’augmentation du coût des factures d’énergie ne s’arrête pas et le débat monte déjà au plus haut niveau de l’UE mais avec un résultat curieux.

L’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande, l’Estonie, l’Irlande, le Luxembourg et la Lettonie s’opposent à une réforme de la système énergétique européen, par exemple à travers une révision du marché de gros de l’électricité, comme le demandent d’autres pays comme l’Espagne ou la France pour faire face à la flambée actuelle des prix.

Dans une déclaration commune publiée à la veille de la réunion extraordinaire des 27 ministres de l’énergie, ces neuf partenaires soulignent que l’UE doit faire face à la situation par des mesures « temporaires et spécifiques » au niveau national pour protéger les familles et les entreprises les plus touchées.

En outre, les mesures à court terme pour répondre à la hausse des prix « devraient être facilement ajustables au printemps, alors que la situation devrait revenir à des niveaux moyens. »

« Nous ne pouvons soutenir aucune mesure qui entre en conflit avec le marché intérieur du gaz et de l’électricité, par exemple une réforme ‘ad hoc’ du marché de gros de l’électricité », soulignent ces dix capitales. « Étant donné que la hausse des prix est due à des facteurs mondiaux, nous devons être très prudents avant d’intervenir dans la conception des marchés énergétiques nationaux. »ils se disputent.

De l’avis de ces États membres, un examen approfondi du système énergétique de l’UE « ne sera pas un remède pour atténuer l’augmentation actuelle des prix de l’énergie liés aux marchés des combustibles fossiles.

Au contraire, ils soutiennent que la réponse de l’UE est d’articuler un système commun « bien intégré », basé sur des « mécanismes de marché » et de « bonnes interconnexions ». « La meilleure approche doit donc être de faire progresser l’interconnexion pour atteindre l’objectif de 15 % d’ici 2030. et plus d’intégration des marchés de l’électricité « du bloc.

Cette alliance de nouveaux pays met en évidence en ce sens que des marchés compétitifs et transparents « contribuent à l’innovation et à la sécurité d’approvisionnement », sont un élément « clé » pour la transition écologique et se traduisent par des prix « efficaces et compétitifs » pour les consommateurs finaux.

A) Oui, souligner qu’« une partie centrale de la solution » est liée aux mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique et accélérer le déploiement des énergies renouvelables, il est donc « de la plus haute importance » d’avancer sur le paquet législatif présenté par la Commission européenne en juillet pour porter l’objectif de réduction des émissions de CO2 d’ici 2030 à 55%.