Ce sont les pires distractions au volant selon la DGT | La vie

Lorsque nous sommes au volant, nous ne devons pas seulement faire attention à ne pas recevoir d’amende. Nous devons être prudents en tout temps, nous protéger nous-mêmes et les autres conducteurs et piétons. Pour cela, la DGT nous a laissé une série d’indications qui peuvent beaucoup nous aider.

Quand il s’agit de conduire, nous devons tous faire attention à ne pas avoir d’accidents. La DGT recommande une pleine attention à la route et éviter toutes sortes de distractions.

La la plupart des accidents surviennent dans ces situations dans lequel vous jetez un œil à votre mobile ou votre GPS, entre autres. L’éviter évitera non seulement des situations dangereuses, mais aussi des amendes.

Bien que l’Espagne soit l’un des pays avec la meilleure sécurité routière en Europe, il vaut la peine de passer en revue les distractions dans lesquelles nous pouvons perdre de vue la route.

S’il y a quelques décennies les panneaux d’affichage ou la radio pouvaient induire un conducteur en erreur, aujourd’hui de nouvelles technologies s’ajoutent. Les téléphones portables sont très dangereux et récemment une amende a été imposée juste pour avoir le mobile en main en conduisant.

Selon les calculs de la DGT, utiliser votre mobile pour écrire un message peut faire qu’on arrête de voir la route pendant 20 secondes. Soit 600 mètres sur lesquels on ne saurait comment réagir.

La même chose se produit si nous utilisons le navigateur de la voiture ou lorsque nous utilisons l’un des boutons radio. On perd du temps sans faire attention à la route et il est plus facile pour un accident de se produire dans ces cas.

On peut aussi perdre de vue la route quand on cherche quelque chose dans la boîte à gants ou quand on fume. En moyenne, allumer une cigarette peut durer 4 secondes, période pendant laquelle nous ne prêtons pas l’attention nécessaire.

Après un an de tests Les drones DGT sont déjà capables d’infliger des amendes s’ils vous surprennent en train de commettre une infraction au volant, mais quel type d’amendes ces appareils peuvent-ils imposer ?

Regardez le téléphone, changez le cadran de la radio ou même parler les mains libres peut nous causer un accident. Il a été enregistré qu’un accident sur trois se produit en raison de ces types de distractions.

Pour cela, La DGT nous demande d’être prudent et de mettre le Mode Voiture dans nos véhicules. Des applications comme Android Auto peuvent nous aider avec ce type de distraction, rendant notre conduite plus sûre.

La drogue n’est pas la meilleure amie du conducteur

L’un des principaux facteurs qui causent des accidents au volant est la consommation de drogue. L’alcool, bien qu’il s’agisse d’une drogue légale, peut créer des situations dangereuses irréversibles.

La DGT nous montre également les problèmes que peut engendrer un taux d’alcoolémie supérieur au seuil autorisé. Nous devons éviter de prendre la voiture si nous avons bu ne serait-ce qu’une bière.

D’autres types de drogues ils peuvent aggraver notre conduite. En fait, la cocaïne, le cannabis, les opioïdes ou les amphétamines ont un effet négatif et bien plus s’ils sont combinés avec de l’alcool.

D’autre part nous avons le médicaments sur ordonnance, peuvent avoir des contre-indications pour faire fonctionner de la machinerie lourde ou pour conduire notre voiture.

Certains peuvent provoquer de la somnolence, d’autres peuvent faire trembler nos mains ou avoir une vision floue. Nous devons être prudents et toujours lire les prospectus, étant donné que depuis 2007, la loi impose aux drogues d’établir si elles sont compatibles avec la conduite d’un véhicule.

En 2017, 65 000 tests de dépistage ont été effectués par la Garde civile et un tiers testé positif. Ils créaient un danger pour les autres et pour eux-mêmes, sans compter qu’ils avaient commis une illégalité pour avoir consommé ces stupéfiants.

La DGT nous informe de ce que nous faisons de mal afin que nous n’ayons pas d’accidents. Essayons d’être plus conscients et rappelons-nous que le plus important est d’arriver à destination sain et sauf.