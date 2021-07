Ce sont les pires États américains où vivre • .

Dans la lutte darwinienne en cours entre les États américains pour convaincre les gens que le leur est meilleur que la concurrence, l’objectif n’est pas seulement la survie du plus fort. En effet, de nouvelles données de CNBC qui indiquent quels 10 États américains sont les pires États dans lesquels vivre – ce qui, en conséquence, aide également à identifier où se trouvent les meilleurs, au moins subjectivement – ​​regarde beaucoup plus que, eh bien, le «plus apte». Les systèmes de santé publique sont une grande partie de ce qui rend un État vivable ou non, mais la qualité de vie l’est aussi grâce à des facteurs tels que les taux de criminalité. Plus la capacité hospitalière, la présence ou non de lois électorales restrictives, la façon dont les États protègent les résidents contre la discrimination, et bien plus encore.

Ces types de classements avaient tendance à susciter des regards et des bâillements de la part des gens avant la pandémie. À présent? Eh bien, en particulier avec le travail à distance, une tendance qui semble durer longtemps, les États vont devoir faire plus attention à la façon dont ils sont perçus au-delà de leurs frontières, s’ils ne le font pas déjà. Cela va avoir plus d’importance que jamais. En termes d’attraction de nouveaux talents, résidents et entreprises.

Les pires états où vivre (juillet 2021)

Cela dit, voici le dernier récapitulatif de CNBC des 10 pires États dans lesquels vivre. Nous vous donnerons l’intégralité du top 10 ci-dessous:

#dix: Indiana.

Les faiblesses mentionnées pour cet état comprennent des lacunes dans le financement de la santé publique, les droits de vote, l’inclusivité et la qualité de l’air. De plus, les données du CDC montrent que l’Indiana se situe au bas de l’échelle en ce qui concerne les taux de vaccination contre le COVID-19.

#9 : Louisiane.

Les faiblesses mentionnées pour la Louisiane comprennent une criminalité élevée et une myriade de problèmes de santé, comme des taux élevés de tabagisme et d’obésité. L’État a également l’un des taux de vaccination COVID-19 les plus bas du pays.

#8 : Arkansas.

Cet État souffre d’une criminalité élevée, de faibles taux de vaccination contre le COVID-19 et de restrictions accrues sur les droits de vote.

#7: Alabama.

Ici, vous trouverez le deuxième taux de vaccination COVID-19 le plus bas aux États-Unis. Le seul État qui est le pire est le Mississippi, son voisin. L’Alabama est l’un des pires États où vivre, pour d’autres raisons de santé, notamment le deuxième taux de maladies cardiovasculaires le plus élevé du pays.

#6 : Géorgie.

Ici aussi, les taux de vaccination COVID-19 sont assez faibles. Mais le bilan de l’État en matière de restrictions de vote est également négatif. En fait, la Géorgie arrive à la 49e place sur 50 sur l’indice de difficulté de vote préparé par des chercheurs de la Northern Illinois University.

Top 5

Nous arrivons maintenant au top 5. Ce sont les pires des pires, et ils incluent –

#5 Tennessee.

Lorsque la législature contrôlée par les républicains ici ne se lance pas dans une fureur sur les moyens de limiter les droits des transgenres, elle ignore des choses comme la situation abyssale de la vaccination contre le COVID-19 de l’État. Je vis ici, et dans tout l’État, la vaccination a été un combat. Ces derniers jours, les responsables de l’État, dans leur infinie sagesse, ont également fait les gros titres de la décision du ministère de la Santé du Tennessee d’arrêter toute vaccination contre les adolescents. Pas seulement pour COVID-19 non plus, mais tous les vaccins pour toutes les maladies.

#4 et #3 (égalité) : Missouri et Nevada.

Le Missouri a l’un des taux de criminalité les plus élevés des États-Unis et accuse un sérieux retard par rapport au reste du pays en matière de financement de la santé publique. Le Nevada, quant à lui, se classe en tête par rapport à la mauvaise qualité de l’air, à la criminalité élevée et au fait que l’État dépense le plus bas des États-Unis par personne pour la santé publique.

#2 : Texas.

Le Lone Star State est plutôt favorable aux affaires, mais c’est aussi l’un des seuls États du pays à ne pas avoir de « loi sur les logements publics » protégeant les personnes contre la discrimination. Les restrictions sur les droits de vote sont également en augmentation ici.

#1: Arizona.

Selon les données de CNBC, l’Arizona a les pires scores dans chaque mesure examinée. Du crime à la santé en passant par la qualité de l’air du désert. En fait, le comté de Maricopa (qui contient la ville de Phoenix) a l’une des pires qualités de l’air du pays, selon l’American Lung Association.

