Ce sont les pires habitudes alimentaires pour votre cerveau, selon la science | La vie

Saviez-vous que ce que vous mangez peut nuire à la santé de votre cerveau ? Pour en prendre soin, il vaut mieux éviter ces habitudes alimentaires.

Une alimentation saine est d’une importance vitale non seulement pour notre santé générale, mais aussi pour le bien-être des différents organes de notre corps. Les mauvaises habitudes alimentaires peuvent coûter cher, et c’est pourquoi nous devons prendre soin de ce que nous mangeons.

Notre cerveau a besoin de nutriments pour son bon fonctionnement. D’une importance particulière sont les acides gras oméga 3 et oméga 6, qui préviennent les maladies neurodégénératives ; protéines et acides aminés, qui favorisent la croissance et le développement du cerveau, ainsi que lantioxydants ou vitamines B6, B12 et acide folique, qui protègent contre le déclin cognitif.

De plus, pour traiter, transformer et synthétiser les nutriments, le cerveau a besoin de beaucoup d’énergie qu’il tire des glucides.

De la même manière qu’il y a des aliments qui sont bénéfiques pour le cerveau, il y en a aussi d’autres qui ne sont pas recommandés car ils peuvent nuire à notre santé cognitive et favoriser l’apparition de problèmes dans le futur, par exemple les maladies neurodégénératives.

Ce sont les pires habitudes alimentaires pour votre cerveau, selon la science :

Manger trop de sucre. Manger beaucoup de sucre libère des niveaux élevés d’insuline, ce qui affecte l’accès des différents acides aminés au cerveau. Le tryptophane est le seul acide aminé qui n’est pas affecté, et en traversant la barrière hémato-encéphalique, il se transforme en sérotonine et en mélatonine, produisant le sommeil. Ne pas manger de glucides. À moins que votre corps ne soit bien adapté à la cétose (un état dans lequel le corps utilise les graisses au lieu des glucides comme principale source d’énergie), l’arrêt des glucides peut entraîner une glycémie instable, provoquant de la confusion. Boire trop d’alcool. Boire de l’alcool endommage le cerveau. Une frénésie occasionnelle cause des dommages à la mémoire et, à long terme, peut affecter les niveaux de neurotransmetteurs avec lesquels les cellules cérébrales communiquent. Sauter les repas. Le cerveau utilise 20% de l’énergie de votre corps, et lorsque l’apport alimentaire est limité, cela affecte son bon fonctionnement. Manger faire d’autres tâches. Si vous mangez en faisant autre chose, par exemple en travaillant au bureau, le signal de satiété est affecté et vous vous sentirez moins rassasié. Manger trop de graisses saturées. Les régimes riches en graisses saturées favorisent le déclin cognitif et favorisent le déséquilibre des fonctions mentales.

Vous le savez déjà, évitez ces pratiques si vous ne voulez pas mettre votre santé cérébrale en danger.