Ce sont les pires mots de passe de 2021, alors arrêtez de les utiliser dès que possible

Choisir un mot de passe fort est plus important que jamais, mais cela devient aussi de plus en plus difficile. Les cybercriminels découvrent constamment de nouvelles astuces et il est presque impossible de les devancer. Pour aggraver les choses, certains d’entre nous n’essayent même pas. Au cours des dernières années, l’équipe derrière le gestionnaire de mots de passe NordPass a dressé des listes des mots de passe les plus courants dans le monde. Année après année, les mêmes mots de passe terribles apparaissent en haut de la liste. Et cette année n’est malheureusement pas différente. Alors sans plus tarder, découvrons les pires mots de passe de 2021.

Les pires mots de passe de 2021 révélés

Comme NordPass l’explique sur son site, l’entreprise s’est associée à des chercheurs indépendants en cybersécurité pour évaluer une base de données de 4 To de mots de passe. Malheureusement, le même mot de passe qui figurait en tête de liste l’année dernière était à nouveau le mot de passe le plus populaire en 2021. Vous pouvez visiter le site Web de NordPass pour voir toutes les entrées de 2021, mais voici les 20 mots de passe les plus courants :

123456 123456789 12345 mot de passe azerty 12345678 111111 123123 1234567890 1234567 azerty123 000000 1q2w3e aa12345678 abc123 mot de passe1 1234 azertyuiop 123321 mot de passe123

Une très bonne règle empirique est que si vous pouvez simplement faire glisser un doigt sur votre clavier pour entrer votre mot de passe, il n’est probablement pas assez fort. Le nombre de mots de passe qui ne sont que des chaînes de chiffres consécutives est plutôt décourageant. Aucun de ces mots de passe ne prend plus de deux secondes à déchiffrer. Si vous utilisez des mots de passe de cette liste, ou quelque chose de similaire, envisagez de les modifier.

Jonas Karklys, PDG de NordPass, a partagé ses réflexions sur la question dans un communiqué cette semaine :

Malheureusement, les mots de passe ne cessent de s’affaiblir et les gens ne maintiennent toujours pas une bonne hygiène des mots de passe. Il est important de comprendre que les mots de passe sont la porte d’entrée de notre vie numérique, et comme nous passons de plus en plus de temps en ligne, il devient extrêmement important de mieux prendre soin de notre cybersécurité.

Comment les gens choisissent-ils leurs mots de passe ?

Dans un communiqué de presse, NordPass a partagé quelques notes intéressantes sur les choix de mot de passe.

Les gens utilisent souvent des références culturelles locales dans leurs mots de passe. Les noms des équipes de football (américaines et européennes) apparaissent souvent dans les mots de passe, tels que « steelers » aux États-Unis ou « Liverpool » au Royaume-Uni. NordPass a également constaté que les femmes avaient tendance à utiliser des mots plus positifs que les hommes. Les femmes utilisaient souvent des mots et des phrases comme « soleil » et « je vous aime », tandis que les hommes utilisaient fréquemment des gros mots.

NordPass classe les pays où le risque de vol de mots de passe est le plus élevé. Source de l’image : NordPass

Les chercheurs ont également conçu un indice de risque basé sur le nombre de mots de passe divulgués dans chaque pays. Chaque pays est classé dans l’un des trois niveaux de risque : faible, moyen et élevé. La Russie est arrivée en tête avec un nombre incroyable de 19,9 mots de passe divulgués par habitant. Les États-Unis n’étaient pas loin derrière à 5.2, ce qui les place à la cinquième place. Les autres pays à haut risque sont la France, l’Italie, le Canada, l’Australie et la Pologne.

Comment choisir un mot de passe fort

NordPass a également partagé quelques conseils utiles pour créer un mot de passe fort qui ne peut pas être facilement piraté :

Utiliser des mots de passe complexes: Un mot de passe complexe est un mot de passe qui contient au moins 12 caractères et une combinaison variée de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles. L’utilisation d’un générateur de mots de passe est le moyen le plus simple et le plus rapide de créer des mots de passe complexes.

Ne jamais réutiliser les mots de passe: Un seul mot de passe pour plusieurs comptes fait le bonheur des hackers. Si un seul des comptes est compromis, considérez que tous vos autres comptes sont compromis.

Mettre à jour régulièrement les mots de passe: Les experts en sécurité recommandent de changer les mots de passe tous les 90 jours pour garder vos comptes sécurisés et les mauvais acteurs à distance.

Vérifier la force du mot de passe: Évaluez régulièrement la santé de votre mot de passe. Identifiez les mots de passe faibles, réutilisés ou anciens et renforcez votre sécurité en ligne avec de nouveaux mots de passe complexes.

Utiliser un gestionnaire de mots de passe: L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe pour stocker et accéder en toute sécurité à vos mots de passe est le moyen le plus simple et le plus efficace d’améliorer votre sécurité globale en ligne.

Si vous suivez ces conseils et faites preuve de bon sens, vous devriez pouvoir vous protéger en ligne.