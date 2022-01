Ce sont les plans de Lamborghini avec les voitures électriques | Moteur

Il en va de même pour les plans de la voiture électrique de Lamborghini. Le constructeur italien de supercars ouvre enfin la porte à l’électrification de sa gamme.

La voiture électrique est une réalité qui touchera à terme tous les constructeurs automobiles du monde. Certains sont déjà pleinement engagés dans cette solution de mobilité, d’autres sont un peu plus réticents, mais tous savent que c’est l’avenir s’ils continuent à vouloir commercialiser des véhicules dans les prochaines décennies. Aujourd’hui, nous analysons ce qu’ils sont les plans de la voiture électrique Lamborghini.

En mai de cette année, Lamborghini a présenté sa feuille de route, appelée « Direzione Cor Tauri » vers l’électrification et nous a offert quelques indices sur le moment où nous verrions le premier modèle de la marque avec un Système d’entraînement 100% électrique. Ces plans incluent l’objectif de décarboniser les futurs modèles Lamborghini et l’usine de Sant’Agata Bolognese.

Ainsi sont les plans pour la voiture électrique de Lamborghini

Cependant, Lamborghini il est clair qu’elle ne perdra pas son essence malgré ce changement important dans la notion de mobilité. Au cours du processus d’électrification du produit, la marque « se concentrera sur l’identification de technologies et de solutions qui garantissent des performances maximales et une dynamique de conduite qui représentent la tradition de la marque », explique la société.

La feuille de route lamborghini vers l’électrification de sa gamme automobile et la décarbonation de son usine de production présentée en mai se divise en trois phases.

La première de ces phases comprend les années 2021 et 2022 et est considérée comme une hommage au moteur thermique. Elle se caractérisera par « le développement de moteurs thermiques pour des versions qui rendent hommage à l’histoire glorieuse de la marque et des produits emblématiques d’hier et d’aujourd’hui, mais toujours sous l’impulsion de l’esprit visionnaire qui distingue Lamborghini ».

La deuxième phase sera achevée d’ici la fin 2024. La firme du taureau d’or espère présenter son premier modèle hybride de série en 2023Tandis qu’à la fin de l’année suivante, toute la gamme des produits de la marque sera électrifiée.

L’objectif de Lamborghini dans cette phase est de réduire les émissions de CO2 de 50 % d’ici début 2025. Un investissement de plus de 1 500 millions d’euros sera également réalisé au cours des quatre prochaines années.

Enfin, la troisième phase de cette feuille de route atteint les dernières années de cette décennie. L’élan de la seconde partie de la décennie sera consacré aux voitures électriques, avec l’objectif d’introduire un quatrième modèle dans la gamme à l’avenir. Dans ces dernières années des années 2020 il sera annoncé la première Lamborghini 100 % électrique de l’histoire.

