Ce sont les plus gros échecs technologiques de 2021

(CNN Affaires) – Pour beaucoup, 2021 a été une combinaison d’espoir et de défis, car les vaccins COVID-19 sont devenus plus disponibles, mais la pandémie a traîné en longueur pendant une autre année. Et tandis que la technologie a continué à nous divertir et à nous connecter, elle a également rendu nos vies plus difficiles.

Il y a eu des moments cette année où la technologie a échoué ou ne fonctionnait pas du tout, des pannes Internet gigantesques et des attaques de ransomware paralysantes à une multitude de problèmes pour Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook.

Voici la liste de CNN Business de certaines des techno-catastrophes les plus notables de 2021 :

Facebook et LinkedIn subissent des fuites massives de données

En avril, des experts en cybersécurité ont déclaré que les informations personnelles de 500 millions d’utilisateurs de Facebook, y compris leurs numéros de téléphone, leurs anniversaires et leurs adresses e-mail, avaient été publiées sur un site Web utilisé par des pirates.

Facebook a déclaré à l’époque que les mêmes données avaient déjà été signalées comme ayant été extraites des profils des personnes par des « acteurs malveillants » en 2019, et le problème qui a rendu cela possible a été résolu la même année. L’incident a montré une fois de plus à quel point les entreprises qui collectent des quantités massives de données personnelles peuvent être vulnérables.

Toujours en avril, LinkedIn a confirmé que des détails accessibles au public glanés à partir de quelque 500 millions de profils de ses utilisateurs avaient été mis en vente sur un site Web de piratage. Linkedin a déclaré à l’époque que la base de données à vendre était « en fait une agrégation de données provenant de divers sites Web et entreprises ». La société a également déclaré qu' »il ne s’agissait pas d’une violation de données LinkedIn ».

L’application Citizen identifie à tort un incendiaire présumé

En mai, Citizen, une startup dont l’application envoie des alertes au crime en temps réel, a offert une récompense de 30 000 $ pour aider à déterminer qui a déclenché un incendie de forêt à Los Angeles. Les indices, dont une photo d’un homme publiée sur Signal, ont conduit la police à arrêter un suspect. Il n’y avait qu’un (très gros) problème : il s’est avéré qu’ils l’avaient identifié par erreur.

La société avait utilisé un nouveau produit dans son application appelée OnAir pour transmettre les informations sur le suspect, mais a déclaré qu’elle n’avait pas suivi ses propres protocoles de vérification avant de faire circuler les informations.

Les attaques de ransomware deviennent un gros problème

Cette année, les attaques de ransomwares – dans lesquelles les pirates informatiques accèdent à un système informatique et tiennent essentiellement une entreprise en otage pour de l’argent – ont fortement augmenté, en particulier celles qui ciblent les entreprises et les entreprises d’infrastructures critiques. Une attaque majeure en mai a mis en évidence la vulnérabilité de l’infrastructure américaine à de tels crimes : Colonial Pipeline.

Colonial Pipeline, l’un des plus grands pipelines des États-Unis, a été contraint d’arrêter ses opérations lorsque son réseau a été attaqué par une cyberattaque, apparemment rendue possible par des pirates informatiques accédant à un mot de passe compromis. Le PDG de Colonial Pipeline a admis plus tard avoir payé une rançon de 4,4 millions de dollars pour remettre le réseau de l’entreprise en marche.

En juin, les enquêteurs du ministère américain de la Justice ont déclaré avoir récupéré 2,3 millions de dollars de crypto-monnaie versés aux pirates informatiques à l’origine de l’attaque du Colonial Pipeline.

Deux pannes d’électricité effacent (brièvement) une grande partie d’Internet

Cela s’est produit deux fois en moins de deux semaines : de vastes pans d’Internet ont été interrompus en raison de pannes dans des entreprises technologiques dont la plupart des gens n’ont même pas entendu parler. Les pannes ont été rapidement détectées et de courte durée, mais elles ont souligné à quel point nous sommes dépendants d’Internet et à quel point cela peut être précaire.

Premièrement, le 8 juin, d’innombrables sites Web, dont Reddit, CNN, Amazon et bien d’autres, ont été fermés en raison d’une panne chez Fastly, un fournisseur de services cloud. Puis, le 17 juin, un problème dans une entreprise similaire, Akamai Technologies, a cassé des sites Web, notamment ceux de Southwest Airlines, United Airlines, Commonwealth Bank of Australia et Hong Kong Stock Exchange.

La panne de Fastly a été détectée en une minute et a duré moins d’une heure pour la plupart des sites Web concernés, tandis qu’Akamai a informé les clients du problème en quelques secondes et a pu le résoudre en quatre heures (et la société a déclaré que la plupart des clients concernés étaient hors ligne pendant quelques minutes).

Ce ne sont pas les seules pannes Internet majeures de l’année : en décembre, le fournisseur de services cloud d’Amazon a subi trois pannes qui ont créé des problèmes pour Disney +, Slack, Netflix, Hulu et bien d’autres. Cela a également perturbé les opérations logistiques d’Amazon pendant l’importante période de Noël.

Le jour terrible, horrible, très mauvais pour Facebook

Le lundi 4 octobre a été terrible pour l’entreprise qui allait bientôt être rebaptisée Meta.

La veille au soir, la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen avait révélé son identité dans un segment de « 60 minutes », affirmant que l’entreprise savait comment ses réseaux sociaux étaient utilisés pour diffuser de la désinformation et inciter à la haine et à la violence. (Haugen était auparavant la source anonyme dont la fuite de milliers de pages de documents internes au Wall Street Journal a donné lieu à une série d’histoires accablantes, connues sous le nom de Facebook Files, commençant en septembre.)

Puis, lundi, une panne majeure a fermé Facebook, WhatApp et Instagram pendant des heures, en raison d’un « changement de paramètres ». Son action a plongé alors que la société était aux prises avec les correctifs et les séquelles de l’apparition de Haugen à la télévision. Et il s’est préparé à un examen réglementaire plus approfondi, car Haugen devait témoigner le lendemain devant des membres du Congrès. Oh, et ce jour-là, la société a également demandé le rejet d’une plainte antitrust déposée par la Federal Trade Commission.

Le jour annonçait plus à venir ce mois-ci. Fin octobre, un consortium de 17 agences de presse américaines a commencé à publier ses propres articles sur la base de documents inclus dans les divulgations faites à la Securities and Exchange Commission et remis au Congrès sous forme rédigée par le conseiller juridique de Haugen. Le consortium, qui comprenait CNN, a examiné les versions rédigées reçues par le Congrès.

Ces histoires comprenaient des détails sur la façon dont des groupes coordonnés utilisent Facebook pour fomenter la violence (comme l’insurrection du 6 janvier) et sur la façon dont les trafiquants d’êtres humains utilisent le réseau social pour exploiter les gens. (Facebook a tenté à plusieurs reprises de discréditer Haugen, affirmant que son témoignage et ses rapports sur les documents dénaturent ses actions et ses efforts.)

Zillow apprend une dure leçon sur la façon d’estimer les prix des maisons à l’aide de l’intelligence artificielle

En novembre, Zillow a annoncé la fermeture de son entreprise de rénovation domiciliaire, Zillow Offer, citant « l’imprévisibilité des prévisions des prix des maisons » qui « dépasse de loin » ce que l’entreprise avait prévu.

La nouvelle a été un aveu choquant de défaite pour la société d’annonces immobilières, qui a procédé à une réduction des stocks de 304 millions de dollars au troisième trimestre, a vu ses actions chuter et a annoncé son intention de supprimer 2 000 emplois, soit un quart de votre personnel.

Mais cela a également marqué un changement radical depuis le début de l’année, lorsque la société semblait si confiante dans sa capacité à utiliser l’intelligence artificielle pour estimer la valeur des maisons qu’elle avait dit que son soi-disant « Zestimate » agirait, pour certaines maisons , en tant qu’offre initiale en espèces pour acheter une propriété. Non seulement il est difficile d’acheter et de vendre des maisons à but lucratif, apparemment ; Il est également très difficile d’utiliser l’intelligence artificielle pour prendre des décisions dans le monde réel.

La « conduite totalement autonome » de Tesla fait peur aux conducteurs (y compris CNN)

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a longtemps vanté le logiciel de « conduite totalement autonome » de la société de véhicules électriques. Cependant, fin 2021, il n’est pas totalement autonome ; il offre plutôt des fonctionnalités d’assistance à la conduite qui obligent les utilisateurs à accepter qu’ils doivent rester vigilants au volant au cas où ils auraient besoin de prendre le contrôle. De plus, seul un petit nombre de conducteurs Tesla ont pu la tester, dont un groupe de clients qui ont payé 10 000 $ chacun pour accéder à la version « bêta » de la fonctionnalité.

Et bien que la fonctionnalité puisse sembler fantastique, les conducteurs qui l’ont utilisée ont déclaré à CNN Business en novembre qu’au-delà du facteur wow, ils ne savent souvent pas ce que leurs voitures feront ensuite – une perspective terrifiante lorsque vous êtes au volant. véhicule qui pèse des milliers de kilos.

En novembre, CNN Business a testé la fonctionnalité sur une Tesla Model 3 dans les rues de New York, et les résultats ont parfois été terrifiants : le logiciel a essayé de diriger la voiture dans un camion UPS pour éviter un cycliste, il a essayé de conduire du mauvais côté de la route et a failli heurter une clôture, entre autres problèmes.