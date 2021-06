Ce sont les points que vous devez vérifier la voiture avant de partir en voyage | Moteur

Ce sont les 10 éléments que vous devriez vérifier dans votre voiture avant de partir en vacances cet été.

Les vacances d’été tant attendues sont là, quelques semaines où des millions de familles vont à la plage, à la montagne, ou pour voir leurs amis ou leurs proches, et beaucoup d’entre elles prennent le véhicule pour rejoindre leur destination dans les plus brefs délais.

Sachant que les opérations hors vacances sont généralement toujours les moments où le plus d’accidents sont subis, la Direction générale de la circulation Il a tenu à nous rappeler jusqu’à 10 points que nous devons prendre en compte avant de partir avec notre voiture de voyage, et qu’ils sont liés à différents aspects que parfois nous ne révisons pas complètement, soit par imprudence, soit par négligence.

Tout a été expliqué par la DGT dans cette infographie simple, où ils nous donnent une série d’éléments à revoir comme la direction, les freins, la suspension, les pneus, les feux, la batterie, les niveaux et filtres, la climatisation , les vitres et l’essuie-glace et l’injection.

Tout a été expliqué par la DGT dans cette infographie simple

En prêtant attention à certains de ces points les plus importants, il est essentiel que vous passiez en revue les les plaquettes de frein, car ils sont l’un des éléments qui peuvent nous porter le plus et qui peuvent gâcher nos vacances. Il est également très important que vous examiniez les pneus, qu’ils n’ont pas de déformations, d’usure irrégulière et que nous transportons une roue de secours.

Magazine las lumières, mais nous ne parlons pas seulement de l’éclairage, mais aussi des indicateurs, car si nous voyageons la nuit, cela peut être un problème que cet aspect ne soit pas correct. Parfois, nous ne vérifions pas le niveau de liquide de frein, l’essuie-glace ou l’huile, et c’est indispensable, et d’autant plus maintenant que nous allons passer quelques semaines loin de chez nous pour profiter des vacances.

Important le air conditionné, qu’il refroidit vraiment, et que nous pouvons l’utiliser sans affecter le fonctionnement du véhicule car dans ces mois il fait très chaud et nous allons l’allumer plusieurs fois.

Il y a bien d’autres éléments que vous devriez revoir avant de prendre le volant pour les prochains jours, car non seulement une erreur peut nous apporter une grosse amende, mais aussi un malheur sur la route.