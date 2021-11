Ce sont les Pokémon les plus aimés (et les plus détestés), selon une nouvelle étude

Image: La société Pokemon

Avec Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante lancement la semaine prochaine, il est compréhensible que le trafic Internet lié à la série soit élevé – et une nouvelle étude a tiré parti de ce niveau d’intérêt pour savoir quels « mon gens aiment le plus et lesquels ils détestent positivement. »

Le détaillant Ebuyer a utilisé les données de Linkfluence sur les 25 plus populaires Pokémon (plus quelques extras) pour révéler quels « monstres de poche » génèrent le plus de conversations en ligne – ainsi que ceux qui reçoivent les commentaires les plus « négatifs » et « positifs ».

Étonnamment, Pikachu n’était pas le grand gagnant en ce qui concerne les Pokémon les plus populaires. Bien sûr, la mascotte de la série était la mascotte dont on a le plus parlé, générant 2,3 millions de conversations en ligne au cours des 12 derniers mois (Eevee est deuxième avec 636 000 conversations, tandis que Charizard est troisième avec 567 000), mais c’est en fait Charmander qui remporte le titre des Pokémon « les plus aimés », avec 31,2 % des discussions en ligne concernant le « mon » étant positif. En deuxième place se trouve Eevee evolution Umbreon, suivi par Arcanine en troisième.

A l’autre bout de l’échelle, on trouve le pauvre vieux Dragonite. 11,9% des conversations relatives à ce monstre au cours des 12 derniers mois étaient de ton négatif, selon les conclusions d’Ebuyer. En deuxième place se trouve Mewtwo, tandis que le troisième Pokémon le plus détesté est Ronflex.

Voici les résultats:

Pokémon

Nombre de conversations

Sentiment positif %

% de sentiment négatif

Pikachu

2 300 648

21,9

8.54

Évoli

636.373

26,4

7.37

Dracaufeu

567 763

25,6

7.56

Mewtwo

427 822

19.1

11.8

Bulbizarre

352.190

25.7

9.02

Salamèche

265 760

31,2

5.25

Gengar

246 444

25,3

9.54

Carapuce

241 259

25,6

5,96

Lucario

231 319

24,5

10.8

Gardevoir

218 200

22,6

7.56

Ronflex

212 929

23,6

11.3

Blastoise

162 794

19,5

6.04

Umbreon

159 987

30,8

5.3

Garchomp

156 910

14.1

7.3

Dragonite

132 879

21,8

11.9

Gyarados

126 151

10.6

4,99

Absolu

121 755

21,7

8,91

Sauterelle

121.314

17,7

7.44

tyranitar

100 761

10.7

3.62

Boue

80 343

25,6

7.57

Arcanin

78 050

27.1

5.41

Ninetales

67 606

21,4

6.27

Blaziken

64 580

24.2

9.52

Typhlosion

52 025

25,5

9.59

Ampharos

50 482

20.9

5.48

Flygon

42 581

20.4

6,51

Ciseau

39 557

19,8

7.8

Luxray

39 455

24.1

10.3

l’enfer

36 707

21,4

10.7

Torterra

31 770

21,8

8.73