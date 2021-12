Ce sont les prédictions de Bill Gates pour 2022 et vous les aimerez | La technologie

L’avantage d’être un génie, d’avoir dirigé l’une des entreprises les plus influentes au monde pendant 30 ans et de peindre quelques cheveux gris, c’est que votre vision de l’avenir est respectée et entendue par tout le monde. Aujourd’hui, Bill Gates a parlé et il est temps de l’écouter.

Chaque fois que la fin de l’année arrive, les gourous du moment sortent pour prédire ce que sera l’avenir. La grande majorité ne sont que des charlatans, mais heureusement, il y en a quelques-uns qui savent vraiment comment voir l’avenir. Ou du moins ils l’ont deviné.

L’un de ces génies qui, au cours de la dernière décennie, s’est consacré à prédire demain et à nous avertir des dangers auxquels nous sommes confrontés est Bill Gates. L’ancien président et fondateur de Microsoft est aujourd’hui l’une des personnalités les plus respectées au monde et il l’a mérité.

Il nous a mis en garde contre le coronavirus en 2016, quand personne ne pensait qu’une maladie pouvait mettre en échec tous les pays du monde, et comme ça cent autres exemples. Alors que 2021 se termine, le génie de Seattle a cinq prédictions à nous donner. Lire attentivement:

1) Le pire de la pandémie de covid-19 sera arrivé en 2022 : Gates pense que le pire de la pandémie se terminera dans le courant de 2022. Cela ne signifie pas que tout reviendra à la normale en 2019, mais ce sera beaucoup mieux, espérons-le, car Ómicron ne semble pas nous rendre service.

2) Les réunions seront habituelles dans le métaverse dans 2-3 ans : Gates est pleinement convaincu que le métavers est sur le point d’arriver, tout comme Mark Zuckerberg et d’autres leaders technologiques. Gates pense que cela va transformer la façon dont nous interagissons au travail.

3) Les gens auront de solides capacités de diagnostic à domicile : Déjà dans les années soixante, il était prévu que tout le monde finirait par avoir un ordinateur capable d’effectuer des diagnostics médicaux à la maison. Et Gates n’a pas abandonné ce rêve, surtout maintenant que nous avons plus d’outils que jamais.

4) Un test sanguin pour la maladie d’Alzheimer est susceptible de réussir : Gates est très optimiste quant à une multitude de percées médicales qui, selon lui, sont très proches, y compris un test sanguin pour détecter la maladie d’Alzheimer précoce.

La révolution technologique a changé le monde pour toujours et, dans les années à venir, elle changera radicalement la façon dont nous comprenons et nous rapportons à la médecine.

5) 2022 sera l’année de la « nouvelle normalité »: Bien que Gates ait déclaré qu’il pensait que le pire de la pandémie se terminerait en 2022, il explique à la fin de son article que nous allons tous nous installer dans une nouvelle version de la normalité, bien que de nombreux vestiges de la crise sanitaire de Covid-19 se poursuivent.

Comme vous pouvez le voir, toutes les prédictions sont positives, et il semble qu’il ait laissé le pessimisme et les mauvais présages pour une autre occasion, ce qui est apprécié car ce 2021 a été beaucoup plus dramatique qu’on ne pouvait l’imaginer.