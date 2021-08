Ce sont les premières de ce vendredi 20 août

in

Durant ce week-end après tant d’attente, la série créée et réalisée par Diego Luna arrive enfin sur la plateforme Netflix et aussi d’autres titres que vous aurez sans doute envie de voir, alors continuez à lire pour découvrir les nouveautés.

Un nouveau vendredi et à nouveau le temps est venu de revoir les Nouveautes que les plateformes de streaming nous apportent pour ce week-end.

L’une des séries mexicaines les plus attendues a enfin atteint Netflix, ainsi que trois autres productions qui, sans aucun doute, en fascineront plus d’un.

C’est pour cette raison qu’ici dans Show News nous vous donnerons tous les détails sur les premières de ce vendredi 20 août.

Alors sans plus tarder, voici les premières que vous trouverez dans le catalogue de la plateforme Netflix :

1

Le réalisateur (SÉRIE)

Dans une prestigieuse université, la première femme de couleur à devenir professeur tente de répondre aux attentes d’un département de littérature défaillant.

2

Tout ira bien (SÉRIE)

Créée et réalisée par Diego Luna, cette série se déroule à Mexico et est un « dramedia » qui réfléchit sur l’idée de famille et de relations aujourd’hui.

3

Fille douce (FILM)

Ravagé par le meurtre de sa femme, un homme (Jason Momoa) cherche à se venger tout en protégeant la seule famille qui lui reste : sa fille.

4

La maison bruyante : le film (FILM)

Ce n’est pas facile d’être l’enfant du milieu et le seul garçon de la grande famille Loud, mais les choses changent pour Lincoln pendant le voyage de la famille en Écosse.