Ce sont les premières de HBO Max du 9 au 15 août

Nous avons déjà évoqué le premières Netflix et Amazon Prime pendant toute la semaine, cependant, c’est maintenant au tour de HBO Max, alors continuez à lire pour découvrir tous les Nouveautes que vous trouverez dans votre catalogue.

’10 Cloverfield Street’, ‘Allies’, ‘School of Rock’, la deuxième saison de ‘Stargirl’, ne sont que quelques-uns des titres qui sont incorporés dans le catalogue de la Plate-forme de divertissement cette semaine.

Cela peut vous intéresser: premières HBO, Disney + et Netflix pour ce week-end

Cette semaine du 9 au 15 août, HBO inclut dans son catalogue de nouveaux films et séries avec lesquels profiter d’une bonne séance de cinéma maison tout en s’échappant de la chaleur de la rue en plein été.

Donc, si vous recherchez du mystère, de la romance, de l’action, de la comédie ou de la musique, c’est sans aucun doute votre semaine.

Ces jours-ci, la plateforme de streaming publie des titres tels que Calle Cloverfield 10, Aliados et Escuela de rock. Également des fictions comme la deuxième saison de Stargirl.

Alors sans plus tarder, nous vous présentons ci-dessous tous les films et séries diffusés en avant-première sur HBO du 9 au 15 août :

1

10, rue Cloverfield

Michelle s’enfuit de chez elle après s’être disputée avec son fiancé. La jeune femme fait une valise et quitte sa maison de la Nouvelle-Orléans pour Lake Charles.

Pendant ce temps, à la radio, les nouvelles parlent de mystérieuses surtensions qui provoquent des pannes majeures à travers le pays.

Michelle subit un accident et, se réveillant après la collision, se retrouve enfermée dans un sous-sol. Un homme nommé Howard l’a kidnappée, mais avec l’intention de la sauver du jugement final.

2

Alliés

Max Vatan est un agent de renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se retrouve dans une mission dangereuse lorsqu’il rencontre Marianne Beauséjour, une résistante française.

L’amour s’épanouit et ensemble ils forment une famille, mais le conflit met leur relation à l’épreuve.

Les patrons de Vatan pensent que Marianne pourrait être un double peuple au service des nazis. Le protagoniste mènera alors une enquête pour découvrir si sa femme est bien celle qu’elle prétend être.

3

Ecole du rock

Richard Linklater dirige School of Rock, avec Jack Black, Joan Cusack et Sarah Silverman.

Dewey Finn est un amoureux du rock and roll avec trop d’ego quand il monte sur scène. En raison de problèmes avec ses camarades de classe, ils finissent par le virer du groupe de musique dans lequel il jouait.

Maintenant qu’il n’a plus de revenus, il décide de se faire passer pour un collègue pour travailler comme professeur de musique dans une école d’élite.

4

D’autres films à venir

Malavita – Première : 13 août.

XP3D – Sortie : 13 août.

The Fraud – Première : 13 août.

5

Fille des étoiles

Créée par Geoff Johns et mettant en vedette Brec Bassinger, Luke Wilson et Yvette Monreal, la fiction suit Courtney Whitmore, une adolescente qui devient un super-héros.

Son objectif, avec un autre groupe de jeunes, est d’arrêter les méchants du passé et du présent et de récupérer l’héritage de la Justice Society of America.

6

D’autres séries qui sortent

Magical Camp (Saison 2) – Première : 13 août.