Ce sont les premières qui ont frappé la plate-forme aujourd’hui

Tu ferais mieux d’aller préparer ton pop-corn, car nous te dirons quels sont les premières que vous pouvez retrouver aujourd’hui dans le Plate-forme de Netflix, alors continuez à lire pour ne manquer aucune nouvelle.

Beaucoup de gens sont sur le pont, donc si vous vous reposez aussi, vous devriez certainement commencer un marathon de séries et de films avec les versions Netflix suivantes.

Le vendredi est enfin arrivé, et quelle bonne journée il est arrivé, car c’est après un jour férié au Mexique.

Et pour être vrai, le corps demande parfois plus de repos, il ne serait donc pas mal de passer ce week-end à la maison avec quelques séries et films que Netflix sort à partir d’aujourd’hui.

Alors sans plus tarder, voici les premières que Netflix propose pour aujourd’hui le 17 septembre :

Alors que la nouvelle se répand sur une “école s3x0”, une nouvelle directrice cherche à contrôler le groupe d’étudiants tapageurs et Otis, à cacher leur secret juteux.

Diane, la fêtarde de Wrigleyville, est une fan des Chicago Cubs et des sandwichs au bœuf, et a un don pour l’immaturité, mais sa faiblesse est son neveu ringard.

Le clan Kardashian revient pour une autre saison amusante, au cours de laquelle tout le monde s’engage à passer plus de temps de qualité ensemble.

Trois policiers marseillais lassés des petites affaires tentent de perturber un vaste réseau de n9rc0traf1c0, mais la demande inhabituelle d’un informateur complique les choses.