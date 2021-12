Ce sont les premières réactions de ceux qui ont déjà vu The Matrix Resurrections

Le film a été diversement décrit comme « métatextuel », ongle « histoire d’amour », une « comédie », et « un cerveau de galaxie qui prend la culture de redémarrage ». Les critiques négatives du film ont souligné que le manque de jeu était frustrant et ont également souligné l’utilisation de scènes de films Matrix précédents.

Matrix Resurrections reprend l’histoire de Neo / Thomas A. Anderson et Trinity 20 ans plus tard, alors qu’ils sont tous les deux encore piégés dans le monde simulé généré par ordinateur, mais sans aucun souvenir de leur passé ou de l’un de l’autre. Les protagonistes reviennent : Keanu préfet, Carrie-Ann Moss Lambert Wilson et Jada Pinkett Smith.

La franchise compte également de nouveaux visages tels que le mexicain Eréndira Ibarra, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas et Christina Ricci. Passons maintenant aux réactions.