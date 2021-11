Ce sont les premières sur Netflix, Amazon et plus en décembre 2021

Sorties sur Netflix en décembre 2021

Le pouvoir du chien (1er décembre)

Situé en 1925, The Power of the Dog, raconte la relation entre un redoutable cow-boy, Phil Burbank, et deux nouveaux venus dans son ranch où il a vécu avec son frère George toute la vie. Ancrés dans un monde compris comme dépassé et où le progrès frappe aux portes de la famille, les protagonistes devront faire face à une réalité qu’ils ont du mal à appréhender et finiront par passer pour presque des sauvages. Jane Campion réalise ce western émouvant.

La maison du papier (3 décembre)

La fin de la cinquième saison, la dernière, de La casa de papel met un terme à l’une des productions Netflix les plus réussies de son histoire. Il est temps de dire au revoir aux personnages rencontrés en 2017.

Élite : Histoires courtes (15 décembre)

Il l’a déjà fait en été et répète à Noël. Elite revient pour parier sur des chapitres spéciaux dans Elite : des histoires courtes, un format avec lequel il entend raccourcir l’attente de sa cinquième saison. Cette fois, ils seront trois et tous tourneront autour du thème des fêtes sous forme de petites histoires de Noël.

C’était la main de Dieu (15 décembre)

Le nouveau film de Paolo Sorrentino sera à voir sur Netflix après un passage discret en salles. Situé dans la ville animée de Naples, il raconte l’histoire de Fabietto, un jeune homme qui verra sa vie dans la capitale mouvementée de la Campanie dans les années 80 prendre un tournant après un accident et l’arrivée de Maradona dans l’équipe de football locale.

Le sorceleur (17 décembre)

La deuxième saison de la production dirigée par Henry Cavill débarque sur la plateforme. Geralt de Rivia, son protagoniste, vivra à nouveau mille et une aventures dans les mondes pleins de sorcières, d’elfes et de démons que montre cette fiction.

Emily à Paris (22 décembre)

La première saison d’Emily à Paris est arrivée sur Netflix il y a un peu plus d’un an et est devenue un baume pour un monde qui continuait de subir les ravages d’une pandémie. Ce n’est peut-être pas la production la plus sensée, ni la plus originale, mais elle a un je ne sais quoi qui la rend complètement irrésistible.

Ne lève pas les yeux (24 décembre)

Probablement l’une des comédies les plus acides et les plus cinglantes du nombre de sorties en 2021. Ne cherchez pas avec un casting avec le meilleur d’Hollywood actuel et sous la baguette d’Adam McKay, il dresse un portrait fidèle de ce que nous sommes devenus. Réseaux sociaux, populismes, fake news, démentis et surtout une météorite qui impactera irrémédiablement la Terre.