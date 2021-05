Ce sont les premières voitures électriques de Porsche | Moteur

La mécanique électrique existe depuis bien plus longtemps qu’on ne le pense, et Ferdinand Porsche a joué un rôle très important dans leur développement dès le 19e siècle.

La mobilité électrique il se renforce de jour en jour, s’installe avec de plus en plus de diligence et se substitue aux voitures thermiques à bon rythme. Étant donné que les marques insistent aujourd’hui sur cette alternative, il semble que nous parlions d’une technologie complètement contemporaine, mais la vérité est qu’elle cache beaucoup plus d’histoire qu’on ne le pense.

Preuve en est Porsche, une marque qui, déjà à la fin du 19ème siècle, a opté pour essayer de rendre l’énergie électrique responsable du déplacement des roues. Eh bien, pas exactement Porsche, mais M. Ferdinand Porsche, qui en 1898 a laissé le monde sans voix.

L’histoire de Porsche avec les voitures électriques

C’est précisément en 1898 que Porsche a présenté le Egger-Lohner C.2 Phaeton, mieux connu sous le nom de simplement P1. C’était une voiture électrique qui a roulé dans les rues de Vienne le 26 juin 1898, s’imposant ainsi comme l’une des premières voitures électriques au monde. Un an plus tard, il disputait déjà sa première course, plus précisément un test qui se tenait à 40 kilomètres de Berlin pour mesurer les performances des voitures électriques.

Cela a été gagné avec 18 minutes de différence par rapport au participant précédent, et le P1 s’est également démarqué pour enregistrer la plus faible consommation d’énergie. Mais Ferdinand Porsche Il en voulait plus et le deuxième véhicule électrique qu’il fabriqua arriva en 1900.

C’était la Lohner-Porsche, qui a été présentée à l’Exposition Universelle de Paris. Cette voiture avait une innovation importante, puisque chaque roue avant cachait un moteur de 2,5 CV à 120 tr / min. Ces roues tournaient dans le sens de l’axe, ce qui permettait de s’affranchir des transmissions et engrenages lourds, atteignant un rendement de 83%.

Ces moteurs étaient propulsés par une batterie au plomb de 44 cellules, avec 300 ampères et 80 volts, qui offrait une capacité énergétique de 24 kWh et pesait 410 kilogrammes. De plus, la Lohner-Porsche avait une autonomie de 50 kilomètres et pouvait atteindre une vitesse de pointe de 37 km / h.

Cette même année vint le Sempre Vivus, le premier hybride fonctionnel au monde à utiliser un moteur à combustion chargé d’entraîner un générateur pour alimenter des moteurs électriques. La version de production a été baptisée Mixte, et était capable d’atteindre une vitesse de 37 km / h également. De plus, Ferdinand Porsche a réalisé plusieurs records de vitesse sur route en Autriche et la victoire au Rallye d’Exelberg.

Un siècle plus tard, le Porsche 919 hybride conçu pour les 24 Heures du Mans. Et aujourd’hui, l’incombustible Porsche Taycan grouille sur le marché, pionnier de la mobilité électrique moderne dans la marque et qui pose les bases d’une gamme électrifiée qui arrivera progressivement.

Cet article a été publié dans Top Gear par Javier López.