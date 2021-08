Ce sont les premiers signes que les traders qui s’attendent à un rallye devraient surveiller Crypto new media

in

Ethereum a connu une augmentation massive de la demande de détail depuis la mise à niveau de Londres. Le prix de l’ETH perdant du terrain pendant quatre jours a alimenté une humeur inquiétante sur le marché. Cependant, les espoirs ont rapidement été rétablis, car le premier altcoin a enregistré des gains de 9,5% au moment de la publication.

Malgré ces gains, les volumes d’échanges pour le marché au comptant d’Ethereum sont toutefois restés stables et quelque peu stagnants. En fait, il semblait que l’excitation sur le marché au comptant s’estompait alors que l’ETH se consolidait dans la fourchette de 3 000 $ à 3,3 000 $.

D’un autre côté, le marché à terme a affiché des tendances intéressantes. Ceux-ci peuvent être utilisés pour évaluer le récit haussier qui se construit pour Ethereum dans un avenir moyen-court.

Ethereum à 5k d’ici la fin de l’année ?

Alors que le marché au comptant a volé la vedette au cours des deux dernières semaines, le marché des options a été un outsider dans cette course haussière pour l’ETH. Un récent rapport de Glassnode a souligné que l’intérêt pour les marchés d’options d’Ethereum s’est accru au cours des dernières semaines, les traders déployant des capitaux pour exprimer une vision directionnelle ou couvrir des positions existantes.

L’intérêt ouvert sur le marché des options était de 3,9 milliards de dollars le 18 août, après avoir grimpé à 4 milliards de dollars au moment de la publication.

L’intérêt ouvert représente la valeur des contrats qui ne sont pas encore réglés ou exercés. Un examen des options à plus long terme avec expiration en fin d’année permet d’évaluer ce que le marché des options attend de la performance future des prix.

Le rapport a mis en évidence un vif intérêt pour les appels hors de la monnaie (OTM) au niveau de l’ETH 5 000 $ pour les contrats de fin d’année (31 décembre). Plus de 43 000 options d’achat étaient ouvertes à cette levée et à cette expiration, avec un intérêt ouvert non négligeable également à des prix d’exercice ETH supérieurs à 10 000 $.

Cela pourrait être un indicateur précoce

La volatilité implicite (IV) d’Ethereum contre la volatilité réalisée (RV) a été un indicateur précoce important d’un rallye. Historiquement, chaque fois que le camping-car a noté une forte baisse verticale, comme on l’a vu en avril 2021 et en décembre 2020, une course de taureaux a suivi peu de temps après.

Le 19 août, la différence entre le IV et le RV était la plus faible depuis le 28 mai. Il y avait de fortes chances que IV retourne RV dans les jours à venir, lançant une course de taureaux pour l’ETH.

Le RV d’Ethereum a connu une forte baisse et est passé de 6,9 ​​à 5,9 en une seule journée – un signe que les traders s’attendaient à plus de volatilité. Une fois que l’IV retourne RV, les traders d’options devront se déplacer en tandem.

Il sera intéressant de voir Ethereum étourdir à nouveau ses commerçants. Que ce soit positif ou négatif sera beaucoup plus clair une fois que l’IV et le RV seront alignés. Quoi qu’il en soit, ces mesures seront importantes pour la trajectoire des prix du top alt dans les jours à venir.