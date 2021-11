Ce sont les premiers symptômes de la grossesse

15/11/2021 à 11:37 CET

Alicia Mendoza

Si vous pensez être enceinte, symptômes de grossesse précoce que le corps éprouve après la fécondation peut vous donner un indice.

Il existe plusieurs symptômes très courants chez les femmes qui suggèrent que vous pourriez être enceinte. Cependant, il faut dire que chaque grossesse C’est unique, et le corps et l’esprit peuvent réagir différemment chez chaque personne.

Les symptômes les plus courants pouvant indiquer que vous êtes enceinte

Ces premiers symptômes ne surviennent pas seulement lorsqu’une personne est enceinte. Ils peuvent être confondus avec les symptômes prémenstruels, l’ovulation ou tout autre changement que notre corps connaît.

Selon l’American Pregnancy Association, ces quatre symptômes sont les plus courants et ce que vous devez rechercher pour vous aider à savoir si vous êtes enceinte ou non.

Période manquante: Face à des règles régulières, son retard peut être signe de grossesse. Si une semaine s’est écoulée avec des règles régulières, vous devriez être plus alerte. Mais face à des règles irrégulières, ce n’est pas un signe qu’il peut y avoir une possibilité de grossesse. Seins sensibles et gonflés. Ceci est un autre symptôme qui provoque une gêne dans la poitrine de la femme.Augmentation de la fréquence urinaire: La femme enceinte commencera à ressentir le besoin d’aller aux toilettes plus que d’habitude. Fatigue: La fatigue commence dans les premières semaines de grossesse car la quantité de l’hormone progestérone augmente.

Autres symptômes de grossesse possibles

L’American Pregnancy Association signale également d’autres symptômes possibles qui ne sont pas si courants et qui peuvent survenir dans les premiers jours après la fécondation.

Sautes d’humeur, dues à l’altération des hormones Douleurs dorsales, qui augmentent au fur et à mesure que la grossesse progresse Maux de tête Envies alimentaires Assombrissement des aréoles Gonflement abdominal Légère perte de sang, car l’utérus commence à se préparer à accueillir un bébé.

Quand commencent les symptômes de grossesse ?

Les symptômes mentionnés ci-dessus peuvent apparaître une semaine après la fécondation, pour lesquels les premiers signes peuvent apparaître avant de pouvoir faire un test de grossesse.

Le test de grossesse clarifie le doute de grossesse ou non, mais pour qu’un test soit fiable à 100%, il faut attendre au moins 15 jours jusqu’à ce que ce test soit effectué, car avant cette période de jours dans nos urines il n’y a pas assez de quantité de l’hormone gonadotrophine chorionique humaine (HCG) qui est ce que le test de grossesse recherche pour savoir si un bébé est attendu ou non.

Il est également possible de ne ressentir aucun symptôme avant plusieurs semaines et que le seul symptôme que nous ayons eu soit un manque de règles.