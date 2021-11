Ce sont les principaux changements de la DGT qui arriveront sur nos routes dans les semaines à venir, et c’est ainsi qu’ils vous affectent | Moteur

Ces nouvelles mesures incluses dans le nouveau Code de la route, pourraient vous occasionner une amende non désirée si vous ne les connaissez pas à temps.

Antes de que acabe el año es probable que tengamos ya tramitada y aprobada la nueva Ley de Tráfico que pondrá en liza una serie de medidas que podrían ocasionarnos multas si no las conocemos, y que no solo versan sobre la seguridad vial, sino también sobre la pollution.

Bon nombre de ces mesures pourraient entrer en vigueur avant la fin de l’année, même si la plupart seront introduites progressivement, vraisemblablement en 2022, en particulier la marge de dépassement de 20 km/h sur les routes conventionnelles.

L’une des mesures de promotion de la sécurité routière durcit l’usage du téléphone portable au volant, avec une plus grande perte de points. D’une part, la sanction pour utilisation du téléphone portable lorsque l’on est au volant est alourdie d’une amende de 200 euros et la perte de points carte de 3 à 6.

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

En lien avec cette mesure, il sera également punissable que nous tenions le téléphone portable lorsque nous conduisons, même si nous ne l’utilisons pas.

Une autre des mesures établies à l’article 47 est que le conducteur d’un véhicule de mobilité personnelle sera obligé de porter un casque de protection dans les termes qui sont déterminés par règlement, de sorte que les utilisateurs de véhicules tels que les scooters électriques doivent se protéger avec un casque pour éviter une amende.

Bien qu’avant de transporter un détecteur de radar dans la voiture n’était pas punissable, seule son utilisation, désormais, le simple fait de transporter un détecteur de radar dans la voiture sera punissable d’une amende de 500 euros et de la perte de trois points du permis de conduire. Les seuls dispositifs liés aux radars qui seront autorisés seront les dispositifs d’avertissement.

Quelque chose qui a été très peu dit, c’est les dommages et les dommages à l’environnement, surtout ce sera punissable arrêter ou garer la voiture pendant une longue période sans couper le moteur. Aucune amende spécifique n’a été annoncée, mais un certain type de sanction pourrait être inclus.

Enfin, la mesure peut-être la plus controversée, c’est qu’elle vise à éliminer la marge de 20 km/h pour les dépassements sur routes conventionnelles. Et c’est encore en discussion et l’Espagne est l’un des rares pays à autoriser cette dangereuse manœuvre de dépassement.