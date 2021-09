Ce sont les problèmes des Cleveland Cavaliers dans leur peinture

L’une des équipes qui a rendu un marché d’été plus complexe à comprendre est Les Cavaliers de Cleveland. Après s’être imposés comme l’une des pires équipes de la saison dernière en NBA, en général, et dans la Conférence Est, en particulier, l’intention des dirigeants des Cavs n’est autre que d’ajouter le maximum de jeunes talents possible pour entamer une profonde restructuration. conçu de manière très profonde.

Cependant, la réalité qui afflige actuellement ceux de l’Ohio réside dans un problème sérieux et sérieux dans leurs positions de 4 et 5. Une surréservation évidente dans les postes d’attaquant de puissance et de centre qui pourrait entraîner l’absence de minutes pour de nombreux joueurs et une déconnexion avec dynamique d’équipe.

Les joueurs

Cleveland Cavaliers a toutes ces pièces dans sa peinture, dans les deux positions intérieures :

-Kevin Amour, qui semblait négocier un rachat pour sortir et rejoindre un concurrent, mais qui a été confirmé en tant que membre actif de la liste des Cavs.

– Evan Mobley, choisi lors du dernier NBA Draft 2021 comme numéro 3 de l’une des nuits les plus magiques de la ligue.

– Lauri Markkanen, réalisé cet été grâce au transfert convenu avec les Chicago Bulls.

– Jarrett Allen, qui est venu en Ohio l’année dernière dans le commerce qui s’est terminé avec James Harden dans les Brooklyn Nets.

– Dean Wade, un jeune qui en est à sa deuxième année dans la ligue et qui aura beaucoup de mal à se gratter.

– Chute Tacko, signé des Boston Celtics. Un 5 très charismatique au physique saisissant et surprenant.

– Mfiondu Kabengele, un autre cas très similaire aux précédents.

Sept joueurs pour deux positions dans les cinq de départ et une rotation qui pourrait aller jusqu’au top 5, mais guère plus. Et cela sans ajouter de nombreuses minutes à aucune d’entre elles. Beaucoup de travail avec la conception de sa peinture pour JB Bickerstaff.