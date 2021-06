Ce sont les processeurs compatibles avec Windows 11 | La technologie

Ce n’est que si vous possédez l’un des processeurs suivants que vous pourrez passer au nouveau Windows 11.

D’ici la fin de l’année, la disponibilité de Windows 11 sur le marché est attendue, non seulement étant déjà disponible sur les ordinateurs qui sont en magasin, mais permettra également aux utilisateurs de Windows 10, pendant un certain temps, de pouvoir mettre à jour vers le nouveau système d’exploitation gratuit.

Mais l’un des aspects les plus controversés de Windows 11 est qu’il ne sera pas compatible avec tous nos ordinateurs. Windows 11 a radicalement changé les exigences minimales du système et de démarrage, on nous avait dit que le système d’exploitation aurait besoin des processeurs les plus récents, d’au moins 4 Go de RAM et d’un processeur ou d’une carte mère. qui prend en charge le TPM 2.0, qui devrait être disponible si vous avez acheté l’ordinateur au cours des trois ou quatre dernières années.

Microsoft a ensuite publié une application qui nous permettait de savoir si notre appareil était compatible avec Windows 11, mais jusqu’à présent nous n’avions pas d’informations plus précises sur les processeurs qui pouvaient nous permettre ou non d’exécuter le système d’exploitation.

Maintenant, selon une page de support mise à jour, il est commenté que Windows 11 uniquement pris en charge si l’appareil dispose d’au moins des processeurs Intel Core de 8e génération, d’au moins AMD Ryzen 2000 et, finalement, les processeurs qui sont sortis au cours des trois ou quatre dernières années.

De cette façon, si votre processeur est plus ancien que la huitième génération d’Intel Core, vous ne pourrez pas exécuter Windows 11. De cette façon, vous devrez continuer à utiliser Windows 10 jusqu’à la fin de son support en 2025 ou acheter un nouvel ordinateur.

Ce sont les processeurs compatibles avec Windows 11

Processeurs Intel compatibles avec Windows 11 :

Intel 8e génération, 9e génération, 10e génération, 10e génération, 11e génération et plus récent. Intel Xeon Skylake-SP, Cascade Lake-SP, Cooper Lake-SP et Xeon Ice Lake-SP.

Les nouveaux processeurs Pentium et Celeron sont également pris en charge.

Processeurs AMD compatibles avec Windows 11 :

AMD Ryzen 2000, 3000, 4000 et 5000. AMD Ryzen Threadripper 2000, 3000 et Pro 3000. AMD EPYC de 2e génération et EPYC de 3e génération

Ceux de Redmond précisent également que même si vous ne répondez pas à ces exigences, vous pouvez installer Windows 11, mais il n’apparaîtra pas comme une installation recommandée et il est probable que bon nombre des futures mises à jour de sécurité ou de fonctionnalités ne fonctionneront pas.