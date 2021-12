Ce sont les produits les plus volés dans les supermarchés comme Mercadona, Lidl ou Carrefour | Vie

Ce sont tous les produits qui sont généralement le plus volés dans les supermarchés, et certains vont même vous surprendre.

L’un des principaux problèmes rencontrés par la plupart des entreprises dans le monde est le vol, un fait que même représente déjà 0,81% des ventes, ce qui correspond à 1,8 milliard d’euros, selon les données de l’Aecoc pour l’année précédente.

Cela amène de nombreuses entreprises à se battre pour lutter contre le vol, que ce soit avec différents accessoires antivol, un étiquetage en magasin ou encore une protection qui vient déjà de la source.

La plupart des produits qu’ils volent dans les supermarchés se distinguent par leur qualité et leur valeur unitaire élevée, ce qui facilite sa propre jouissance ou sa revente sur le marché immergé, et de nombreux vols ont lieu dans des supermarchés tels que Mercadona, Lidl ou Carrefour, entre autres.

Maintenant, selon un rapport de STC Nedap Chrome, via revistainforetail, les 10 types de produits avec le taux de vol le plus élevé dans la distribution alimentaire en 2021 ont été collectés, et il y a quelques autres surprises.

le boissons alcoolisées Ce sont eux qui subissent un taux de vol le plus élevé, non seulement en raison de leur forte consommation lors de dates spéciales ou de week-ends, mais aussi en raison de leur prix élevé et de leur facilité de revente.

En deuxième position se trouvent Produits ibériques et salaisons, tels que les cannes de longe, le jambon ibérique ou les morceaux de fromage complets qui sont généralement vendus à tout moment de l’année, pas seulement à des moments particuliers.

Surprenant de voir ça produits de rasage En remplacement des lames, hommes et femmes, elles sont l’un des articles avec le pourcentage de vol le plus élevé dans tous nos supermarchés, notamment en raison de leur petite taille et de leur grande valeur.

Il est surprenant de voir sur la liste Chocolat, un autre des objets les plus volés, et c’est un produit que pratiquement tout le monde aime et qui est consommé à tout moment de l’année.

Un autre article qui est le plus volé dans les supermarchés sont les capsules de café, et ces dernières années, elles sont devenues encore plus populaires.

Pour ceux qui croient que glaces Ils ne sont que pour l’été, c’est un autre de ces produits qui se volent le plus tout au long de l’année, puisqu’il ne s’agit plus d’un produit de consommation saisonnier.

Il y a aussi le conserver sélectionner, comme les boîtes de bonite, les anchois ou les coques, des produits chers et petits qui peuvent être facilement extraits.

le batteries, car de nombreux produits électroniques vendus nécessitent cet élément pour fonctionner et, en raison de leur petite taille, ils sont également souvent volés dans les supermarchés.

Ensuite, un grand ensemble d’articles de soins personnels comme les déodorants, les crèmes de soins de beauté, les parfums et les parfums sont en premier lieu.

Et finalement, Produits de maquillage comme le vernis à ongles, l’eye-liner, le crayon ou le rouge à lèvres font également partie des produits les plus volés dans les supermarchés.