Ce sont les profils les plus demandés

29/10/2021 à 7h01 CEST

VERONICA SEDEÑO

Les prévisions d’emploi pour le dernier trimestre de l’année sont des plus positives. Après la publication des données de l’Enquête sur la population active (EPA), avec plus de 20 millions d’employés fin septembre, le ministère de l’Économie évoque une reprise du niveau de l’emploi effectif « qui est sans précédent ». « Ces données confirment que le reprise d’emploi, après le coup dur causé par un bouleversement économique tel que la pandémie, il a été très rapide, compte tenu du comportement historique de l’économie espagnole », déclare le secrétaire d’État, Gonzalo García Andrés. Plus précisément, le Données EPA divulgués par l’Institut national de la statistique (INE) enregistrent un baisse du chômage de 127 100 personnes au troisième trimestre de l’année, 3,6 % de moins qu’au trimestre précédent, ce qui représente sa plus forte baisse au troisième trimestre depuis 2018.

Campagnes Black Friday et Noël

Avec ce scénario, tous les regards sont tournés vers le prochain Campagnes Black Friday et Noël, dans laquelle il est prévu de consolider cette trajectoire positive de création d’emplois.

En effet, selon les estimations de la société de ressources humaines Adecco, près de 1 192 000 contrats seront signés en Espagne lors du Black Friday, de Noël et des campagnes commerciales. Ces chiffres représentent 20% de plus que ce qui a été enregistré sur la même période de 2020-2021 et dépassent même les chiffres de 2019.

Les profils les plus demandés par les entreprises à Noël

Les profils les plus populaires pour ces campagnes sont : emballeurs, les serveurs, préparateurs de commandes, manutentionnaires textiles, promoteurs, vendeurs et charretiers, mais aussi Les serveurs, cuisiniers et personnel de attention au client.

Secteurs où plus d’emplois sont générés à Noël

Les secteurs liés à grande consommation, les commerce électronique, la alimentation, la Distribution, les vendre au détail, la Logistique et le transport, en particulier le « dernier kilomètre », et encore une fois l’hospitalité et tourisme, sont celles qui génèrent le plus d’emplois à ces dates. D’une manière générale, Adecco souligne que s’il y a un « macrosecteur vedette » dans cette campagne, c’est le prestations de service, qui représente 45,8 % des contrats conclus sur cette période, suivi de près par l’industrie avec 33,4 %.

Les industrie alimentaire il prend 20,4% des contrats d’approvisionnement qui sont signés en Espagne pour Noël, et seulement 0,4% est détenu dans la construction.

En descendant à des données plus précises, nombreux sont les secteurs qui profitent de l’augmentation de la consommation au cours de la Noël et ses prédécesseurs, le célèbre ‘Vendredi noir‘ et ‘Cyber ​​lundi‘, ainsi que la campagne subséquente de Ventes. Ils se distinguent avant tout par le secteur de la grande consommation (parfumerie, cosmétique, jouets, électronique, téléphonie, alimentation, etc.) et les domaines du service client ou de la force de vente. En outre, ces dernières années, le secteur du commerce électronique a rejoint les deux activités, « un acteur majeur » du taux d’embauche positif en Espagne, selon les données d’Adecco.