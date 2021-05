Ce sont les puces qui alimenteront les meilleurs rivaux de l’iPhone 13 en 2022 – .

Chipmaker Arm a annoncé sa dernière suite de processeurs ARM qui alimenteront les différents systèmes sur puces (SoC) que d’autres fabricants de puces utiliseront dans les smartphones et tablettes Android phares de l’année prochaine. Arm publie chaque année des conceptions de référence pour Qualcomm, Samsung, Mediatek et d’autres fabricants de puces à utiliser dans les prochaines conceptions de SoC. Mais les nouveaux processeurs qu’Arm a dévoilés alimenteront également les ordinateurs portables Windows et Chromebook et rivaliseront avec les SoC Apple M qu’Apple construit désormais pour ses propres ordinateurs portables et ordinateurs de bureau Mac.

Apple a toujours été à la pointe de la conception des SoC en matière de smartphones et de tablettes. Les puces de la série A alimentant l’iPhone sont sans égal. L’immense expertise de la société dans la construction de puces ARM personnalisées pour faire progresser ses modèles d’iPhone et d’iPad lui a permis d’étendre son silicium au Mac l’année dernière. La transition vers le silicium d’Apple a terrifié Intel, qui a lancé une campagne massive contre les MacBook M1 plus tôt cette année.

Améliorations des performances d’Arm Cortex-X2. Source de l’image: Arm

Nous avons expliqué à plusieurs reprises qu’Intel n’avait pas peur que les MacBook M1 ne dominent soudainement le marché des ordinateurs portables. Mais Apple vient de prouver qu’il n’a pas besoin d’Intel ou d’AMD pour créer d’excellents ordinateurs, et de plus en plus d’entreprises suivront sans aucun doute. Microsoft, Qualcomm, Samsung et Google pourraient être certaines des entreprises intéressées à alimenter les ordinateurs avec leurs propres puces ARM.

Les nouvelles puces d’Arm, dotées de la nouvelle architecture Armv9, alimenteront ces appareils. Arm fait un point dans son annonce pour souligner que la nouvelle puce phare peut être utilisée dans la conception d’ordinateurs portables, pas seulement dans les téléphones et les tablettes.

Comparaison des performances entre les SoC Armv9 Cortex-X2 et Armv8.2 Cortex-X1. Source de l’image: Arm

Le Cortex-X2 devrait offrir 30% «d’améliorations des performances à un seul thread par rapport aux meilleurs smartphones Android phares actuels». Arm affirme également que la même puce peut fournir 40% «d’améliorations des performances à un seul thread par rapport aux ordinateurs portables grand public de 2020». Cependant, Arm n’a pas seulement mis à niveau son principal noyau haute performance. Le Cortex-X2 sera associé à sept autres cœurs dans de grandes configurations petites. Quatre cœurs sont dédiés aux tâches hautes performances, et les quatre autres sont des cœurs écoénergétiques.

Améliorations des performances d’Arm Cortex-A710. Source de l’image: Arm

Le processeur Cortex-A710 est le nouveau «gros» cœur – le successeur du Cortex-A78 de l’année dernière. La puce promet une augmentation des performances de 10% et une amélioration de l’efficacité énergétique de 30% par rapport à ses prédécesseurs. Le processeur devrait aider à prolonger «la durée de vie de la batterie sur tous les appareils mobiles, ainsi qu’à réduire les événements de limitation thermique lors de l’exécution des applications», selon le blog d’Arm.

Améliorations des performances d’Arm Cortex-A510. Source de l’image: Arm

Le Cortex-A510 alimentera les «PETITS» cœurs utilisés dans les SoC ARM à huit cœurs. Le successeur de la conception Cortex-A55 de l’année dernière offrira une augmentation des performances de 35%, permettant aux cœurs les plus efficaces d’exécuter des charges de travail pendant une période plus longue avant de passer aux gros processeurs. La puce offrira également une «augmentation» trois fois supérieure des performances d’apprentissage automatique. «Ces performances se rapprochent de celles des« gros »cœurs de la génération précédente d’il y a seulement quelques années, ce qui les rend idéales pour les smartphones, la maison et les appareils portables», a déclaré Arm.

Arm a expliqué dans son annonce qu’un SoC à huit cœurs comprenant un seul cœur Cortex-X2, trois cœurs Cortex-A710 et quatre cœurs Cortex-A510 améliorerait les performances de 30% par rapport aux appareils phares de 2021. Nous nous attendons à ce que le successeur de Qualcomm pour le Snapdragon 888 tire parti des nouveaux designs Armv9 d’Arm de cette manière. Les puces phares Qualcomm de l’année prochaine pourraient alimenter le Galaxy S22, les téléphones haut de gamme OnePlus et de nombreux autres téléphones Android qui concurrenceront la série iPhone 13.

Les nouveaux GPU Mali d’Arm pour les conceptions de puces 2022. Source de l’image: Arm

Arm a également annoncé mardi de nouveaux GPU qui apparaîtront dans les SoC de l’année prochaine, notamment le produit phare Mali-G710 pour les téléphones Android coûteux, le Mali-G510 pour les conceptions de milieu de gamme et le Mali-G310 qui alimentera les combinés Android d’entrée de gamme. Comme toujours, AnandTech propose un examen approfondi des nouveaux processeurs d’Arm.

