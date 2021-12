ce sont les questions qu’ils se posaient sur Bitcoin

Source : Adobe / Alex White

Si vous êtes un Bitcoiner depuis un certain temps, il est facile d’oublier à quel point Bitcoin (BTC) peut être déroutant lorsque vous configurez un portefeuille pour la première fois et plongez dans le terrier du lapin.

Pour mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les « nouveaux portefeuilles » et pour jouer un petit rôle dans la diffusion de bitcoins aux gens, j’ai « orange empilé » une douzaine de « nocoiners » en une semaine, leur ai préparé un portefeuille et j’ai envoyé vos premiers sats.

Voici les questions qu’ils m’ont posées.

Alors comment acheter des bitcoins ?

Oui!

Bonne question. C’est ce que les Bitcoiners aiment entendre.

Tous ceux que j’ai aidés à créer un portefeuille bitcoin m’ont demandé comment ils pourraient acheter plus de bitcoins à l’avenir.

Étant donné que tous les portefeuilles ne sont pas livrés avec des options d’achat intégrées et que bon nombre de ceux qui ne fonctionnent pas souvent avec toutes les cartes bancaires, l’achat de bitcoins (dans la plupart des endroits) n’est souvent pas si facile.

Ma réponse a été de tester la fonctionnalité d’achat in-app avec une carte bancaire autre que votre compte bancaire principal (car nous savons à quoi peuvent ressembler certaines banques). Alternativement, j’ai recommandé les marchés peer-to-peer, même s’ils peuvent être assez difficiles à naviguer pour les premières utilisations. En outre, ce guide pourrait également aider ceux qui souhaitent acheter leur premier BTC.

Euh… qu’est-ce qu’une blockchain ?

À mon avis, expliquer la blockchain est beaucoup plus difficile que d’expliquer Bitcoin aux nouveaux arrivants.

Alors que les nouveaux arrivants doivent absolument comprendre les principes de base du fonctionnement d’une blockchain et le rôle qu’elle joue dans les réseaux cryptographiques, je pense que la discussion autour de la blockchain a tendance à dérouter les nouveaux arrivants plus qu’elle ne les aide à se sentir à l’aise pour acheter et détenir des bitcoins.

Alors… Shiba Inu, qu’est-ce que tu en penses ?

Urgh.

J’ai secoué la tête quand j’ai entendu ça. Mais je le comprends.

Les débutants sont souvent enthousiasmés par la perspective de parier sur une nouvelle pièce qui pourrait potentiellement être 10X + en quelques semaines. Je ne les blâme pas. Si vous avez le capital et que vous pouvez vous permettre de le perdre, pourquoi ne pas tout virer dans le rouge et laisser tourner la roue ?

Mais ce n’est pas ce que je recommande aux débutants. Je leur dis d’acheter des bitcoins régulièrement chaque mois pour accumuler des économies de bitcoins au fil du temps.

Quand je retire des bitcoins, d’où vient l’argent ?

J’ai adoré cette question car elle m’a montré à quel point je suis éloigné de quelqu’un qui découvre Bitcoin pour la première fois.

La question m’a également appris à garder à l’esprit à quel point nous sommes précoces avec Bitcoin, et que dans mon travail avec les startups Bitcoin, je dois m’assurer que même les questions, requêtes et préoccupations les plus élémentaires des utilisateurs sont traitées.

Pour être honnête, j’ai eu du mal à répondre à cette question au départ et j’ai expliqué comment de nouvelles pièces sont créées grâce au minage. Pour rendre les choses aussi simples que possible, je lui ai expliqué qu’effectivement, elle ne fait que convertir la valeur d’une devise à une autre et que le marché détermine la valeur du bitcoin (et essentiellement de toute autre devise).

Alors est-ce illégal ou pas ?

Honnêtement, je ne m’attendais pas à entendre ça en 2021. Mais ça dépend de nous !

S’il y a encore des gens qui pensent qu’il est illégal de posséder et d’utiliser du bitcoin (en dehors des quelques pays dans lesquels il se trouve réellement), c’est à nous, la communauté Bitcoin, d’éduquer davantage le public.

Quelqu’un peut-il voler mon Bitcoin ?

Bonne question!

Malheureusement, la réponse est « oui. Mais seulement si vous les laissez faire.

J’ai configuré tout le monde avec des portefeuilles bitcoin non dépositaires et expliqué l’importance de sauvegarder leurs portefeuilles en toute sécurité.

« Pas vos clés, pas votre fromage », comme le dit Isaiah Jackson, auteur de Bitcoin & Black America.

Bien que vous puissiez vous retrouver avec des logiciels malveillants de vol de crypto sur votre appareil, la plupart des piratages de portefeuilles proviennent d’attaques d’ingénierie sociale telles que des e-mails de phishing ou de faux sites Web de portefeuille. C’est pourquoi j’insiste beaucoup sur la nécessité de garder secrètes les phrases de semence et de les stocker en toute sécurité.

Bon, qu’est-ce que j’en fais maintenant ?

Sans aucun doute, la question qui m’a été posée le plus lorsqu’ils ont donné aux gens leur premier bitcoin est : « D’accord, qu’est-ce que j’en fais maintenant ? »

Donc, devoir expliquer qu’ils devraient « HODL » et acheter plus régulièrement ne semble pas aussi excitant que de déposer une crypto sur un protocole DeFi ou d’acheter une pièce qui pourrait 10X. (Cependant, il y a aussi quelque chose pour eux : le marché croissant de Defi en Bitcoin – que rapporte-t-il déjà ?)

Je pense que c’est là que les Bitcoiners devraient travailler. Éduquer les nouveaux arrivants sur l’importance d’économiser de l’argent solide et en quoi cela diffère de la spéculation (c’est-à-dire le jeu) en crypto. Et oui, vous pouvez également dépenser votre BTC dans divers endroits. Si vous commencez à utiliser le Lightning Network, ce sera également beaucoup moins cher et plus rapide.

Pour moi, le principal point à retenir des nouveaux monnayeurs orange a été à quel point nous sommes déconnectés (et beaucoup d’entre nous dans la communauté Bitcoin) des défis, des peurs et des préoccupations des nouveaux monnayeurs.

Bitcoin est pour tout le monde. Cela signifie que nous devons également créer des produits et services Bitcoin accessibles à tous, d’un jeune de 18 ans dans un pays en développement à un jeune de 70 ans à New York. Si nous pouvons y parvenir, nous pouvons réaliser l’hyperbitcoinisation.

