Ce sont les recommandations des experts contre le Covid pour Noël

21/12/2021 à 22:13 CET

Ana Ayuso

Avec Noël qui approche à grands pas et la forte augmentation des cas de coronavirus qui a été observée ces dernières semaines, les experts de la santé restrictions de réclamation pour arrêter la sixième vague à laquelle l’Espagne est actuellement confrontée.

La Présentation des alertes et des plans de préparation et de réponse a présenté vendredi dernier un accord sur les mesures de contrôle de la situation épidémiologique, dans lequel il recommande de faire un bilan des différents événements qui vont se produire sur chaque territoire et, si nécessaire, de les limiter. Dans un précédent document, et face à une situation d’« incidence croissante » du covid, la Conférence proposait déjà des mesures générales pour arrêter la transmission dans la sphère sociale.

Sphère familiale et sociale

Pour les réunions familiales et sociales typiques des fêtes de Noël, ils recommandent limiter le nombre de participants et les contacts sociaux avant les réunions de famille, ainsi que les annulation des déjeuners et dîners d’affaires Aux niveaux d’alerte 3 et 4. Les personnes qui :

• Présentez des symptômes du rhume ou de la grippe.

• Ils ont reçu un diagnostic de covid-19 et sont toujours en période de transmissibilité.

• Ils attendent les résultats du test de diagnostic covid-19.

• Ils sont en quarantaine ou en isolement.

Il est recommandé aux participants un autotest d’antigène est réalisé avant les réunions, en tenant compte du fait qu’un résultat positif à ces tests doit être confirmé en effectuant un test de diagnostic d’infection active (PDIA), c’est-à-dire une PCR ou un test d’antigène, dans un centre de santé, et qu’un résultat de test négatif n’exclut pas une infection . Ceci doit être pris en compte de manière particulière s’il s’agit de personnes vulnérables, atteintes de maladies chroniques et dans le cas de personnes qui retournent dans leur domicile familial (étudiants et travailleurs).

Mobilité et transport

Un recommandé augmentation de la fréquence des transports en commun dans le but de réduire les foules. De plus, effectuer une ventilation avec de l’air extérieur et afficher des informations visibles sur les systèmes de ventilation et de renouvellement d’air. Rappelez-vous l’utilisation obligatoire d’un masque (couvrant le nez, la bouche et le menton) en tout temps.

Événements de Noël

En général, une évaluation devrait être faite des événements qui se déroulent sur son territoire afin de s’assurer que dans ceux qui présentent un risque de transmission accrue, les mesures pertinentes sont établies pour leur célébration, garantissant des conditions de sécurité. Sera autorisé Animations de Noël (défilés, parades, etc.) dans des lieux dont l’accès peut être contrôlé, en évitant les foules, en garantissant toujours le respect de toutes les normes d’hygiène et des mesures de prévention, l’utilisation d’un masque et la distance de sécurité interpersonnelle.

Avec les événements de masse, Le Journal demande d’évaluer si les conditions de sécurité sont garanties. « Les foules doivent être évitées, des accès décalés doivent être programmés, des masques utilisés de manière appropriée et des zones spécifiques pour la vente et la consommation de boissons et de nourriture doivent être aménagées », indiquent-ils. Au niveau d’alerte 3, celui du risque élevé, une limite de capacité de 50 % est recommandée et au niveau d’alerte 4 sa non-célébration.

Célébrations religieuses

La célébration d’événements religieux, comme le messe de minuit, Elle peut être réalisée pour autant que les mesures préventives appropriées soient garanties :

• Distanciation sociale.

• Utilisation d’un masque.

• Ventilation adéquate.

• Limiter les contacts physiques entre les personnes et aussi avec les objets de dévotion (supprimer les objets pour « embrasser & rdquor;).

Précaution particulière avec les officiants et les choeurs, il est donc recommandé de réduire les chants et de maintenir l’usage du masque et distanciation interpersonnelle.

Restauration et hospitalité

De leur côté, ils demandent la fermeture des établissements nocturnes de la niveaux de transmission Considérées comme élevées et très élevées, respectivement 3 et 4, en plus de limiter la capacité d’accueil à 50 % dans les zones à haut risque et de les fermer dans les zones à très haut risque.

A l’intérieur des établissements, un maximum de 10 personnes par table est recommandé avec une distance minimale de 1,5 mètre entre les convives aux différentes tables. Une ventilation naturelle ou mécanique adéquate sera garantie, pouvant évaluer son efficacité grâce à l’utilisation de compteurs de CO2.

Centres résidentiels socio-sanitaires

Pendant la période de Noël, le effectuer un auto-test par les visiteurs ou les participants aux actions, en veillant au respect des mesures d’hygiène et de prévention et de la distance de sécurité. De même, il est expressément déconseillé, en cas de symptômes catarrhaux ou grippaux, de se rendre dans un centre de santé sociale pour visiter ou organiser des spectacles et des célébrations.

Il est recommandé aux résidents des centres socio-sanitaires d’hébergement, en cas de sortie à une réunion sociale ou familiale et de passer la nuit à l’extérieur du centre, d’avoir un PDIA à leur retour au centre d’hébergement, ainsi qu’un surveillance rapprochée contre l’apparition d’éventuels symptômes du covid-19 dans les jours qui suivent leur réadmission. Ces recommandations sont étendues aux travailleurs de ces centres qui réintègrent après un congé annuel.