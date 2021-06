ce sont les records du manacorí dans sa compétition vedette

02/06/2021 à 10h12 CEST

Rafael Nadal est un véritable expert de Roland Garros. Il cherche à conquérir le quatorzième titre, et a ouvert la journée avec la seule victoire espagnole dans la surface masculine. Hier a été un jour noir pour le tennis espagnol, alors que Feliciano López, Fernando Verdasco, Albert Ramos et Roberto Carballés sont tombés. Cependant, celui de Manacor continue dans la lutte pour obtenir son titre convoité.

Rafa Nadal cherche ainsi à décrocher son vingt et unième grand pour égaliser le break avec Roger Federer. De plus, il a obtenu sa 101e victoire dans son duel contre Popyrin. A) Oui faire partie du club 100, car il a remporté plus de 100 victoires dans un Grand Chelem spécifique et a remporté plus de 300 sets.

Ce n’est pas son seul record, le plus évident est celui d’être le plus grand vainqueur du Grand Chelem de Paris. Il a remporté 13 trophées de Roland Garros et se battra pour le numéro 14. Loin derrière lui, l’autre joueur de tennis qui a réalisé le plus Roland Garros était Bjorn Borg avec 6 titres.

De toutes ses rencontres à Roland-Garros, seuls deux joueurs de tennis ont pu forcer un cinquième set face au tennisman des Baléares : Novak Djokovic en 2013 et John Isner au premier tour. Cela montre l’état de grâce que vous avez Rafa Nadal dans ce tournoi, dont il détient également un grand record de victoires consécutives avec 39. Ce grand nombre Il n’a été coupé que parce qu’il a dû prendre sa retraite après sa célèbre blessure au poignet en 2016.

Ainsi, pratiquement le seul moyen de battre Rafa Nadal dans son tournoi préféré est lorsqu’il doit prendre sa retraite. Par conséquent, il est également un vrai top 10 tueur dans cette compétition, ayant éliminé 27 des 28 qu’il a affrontés.