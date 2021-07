Ce sont les records “imbattables” des Jeux Olympiques

19/07/2021 à 09:59 CEST

Les Jeux olympiques Ils sont l’un des événements les plus intéressants dans le monde du sport. Pendant cette période, même les sports les plus minoritaires deviennent des événements incontestables dans lesquels des personnes qui ne suivent habituellement pas le sport encouragent leur équipes nationales pour aller le plus loin.

Cependant, il existe un certain nombre de records et de succès qui semblent « imbattables ». Le premier d’entre eux a été réalisé par Michael Phelps en natation depuis l’Amérique du Nord obtenu 23 médailles d’or et 28 métaux au totall. De plus, il maintient les records des Jeux Olympiques dans de nombreux tests, rendant le nageur imbattable.

Le record de l’homme le plus rapide aux Jeux olympiques semble également très difficile à battre car il est à la limite de ce qu’un être humain est capable d’exécuter. A) Oui, Usain Bolt a réussi à couvrir les 100 mètres en 9,63 secondes, un chiffre impressionnant et très proche du record du monde historique qu’il a lui-même établi de 9,58 secondes.

Malgré la vie difficile que la gymnaste roumaine a menée, personne ne peut lui enlever le mérite de ont réalisé les 10 premiers dans l’histoire de la gymnastique sportif. De plus, il a réussi avec seulement quatorze ans.