Ce sont les reines les plus âgées de chaque saison ⋆ .

L’une des meilleures choses à propos de RuPaul’s Drag Race est différente des autres émissions de télé-réalité, c’est plutôt bien avec son âge inclus. Une saison mettra en vedette une reine au début de sa carrière à 21 ans et à l’autre extrémité du spectre, une reine dans la cinquantaine qui sait exactement ce qu’elle fait grâce à des années d’expérience.

La drag queen la plus âgée à avoir jamais participé à la série était Charlie Hides, qui avait 52 ans lorsqu’ils sont apparus dans la saison neuf. Bien qu’ils n’aient pas gagné, ils ont clairement montré que la drague peut être pratiquée à tout âge. Charlie n’a peut-être pas gagné, mais il y a eu un certain nombre de reines qui étaient les plus âgées de leur saison et qui ont remporté la couronne ou sont devenues finalistes.

Voici les plus anciennes drag queens de chaque saison de RuPaul’s Drag Race :

Saison 1 – Victoria ‘Porkchop’ Parker

Âge: 39

La toute première saison de Drag Race mettait en vedette Victoria ‘Porkchop’ Parker, qui avait près de 40 ans lorsqu’ils sont apparus pour la première fois dans la série. Malheureusement, ils ont également été les premiers à partir, mais cela ne les a pas empêchés de le briser dans leur carrière. Ils se produisent régulièrement et comptent plus de 30 000 abonnés sur Instagram.

Saison 2 – Pandora Boxx

Âge: 37

Pandora Boxx était le plus vieux des concurrents de la deuxième saison de Drag Race. Elle a terminé cinquième de l’émission et a reçu le prix Miss Congeniality de ses collègues reines.

Saison trois – Raja

Âge: 36

Si vous aviez besoin de plus de preuves que l’âge n’est qu’un nombre, rappelez-vous que Raja était la reine la plus âgée de sa saison et a gagné. Elle avait 36 ​​ans quand elle a concouru et l’a tué à chaque fois.

Saison quatre – Chad Michaels

Âge: 40

Chad Michaels, alias le meilleur imitateur de Cher, avait 40 ans lorsqu’elle a participé à la quatrième saison de Drag Race. Elle a été finaliste et a remporté la première saison de All Stars où elle était également la reine la plus âgée de cette saison.

Saison cinq – Penny Tration

Âge: 39

Il y avait quelques autres reines à la fin de la trentaine dans la cinquième saison de RuPaul’s Drag Race, mais Penny Tration était la plus âgée. Malheureusement, elle a terminé dernière, il y a vraiment une telle variété d’endroits où les reines les plus âgées finissent chaque saison.

Saison six – Lac Darienne

Âge: 41

Darienne Lake a plutôt bien réussi sa saison malgré quelques looks douteux. Elle avait 41 ans lorsqu’elle a concouru et est arrivée en quatrième position.

Saison sept – Tempête DuJour

Âge: 46

Tempest DuJour est l’une des plus anciennes reines à avoir participé à la course de dragsters et dans quelle saison elle l’a fait. Malheureusement pour elle, elle a été la première à être éliminée, mais bon, elle a eu une compétition difficile.

Saison huit – Acid Betty

Âge: 37

Acid Betty est apparue dans une saison emblématique de Drag Race et était la reine la plus âgée à y participer. Elle a terminé à la huitième place.

Saison neuf – Charlie Hides

Âge: 52

Charlie Hides est la reine la plus âgée à avoir participé à la course de dragsters de RuPaul, au début de la cinquantaine lorsqu’elle était dans la série. Elle a terminé à la 12e place sur 14 concurrents.

Saison 10 – Asia O’Hara et Mayhem Miller

Asia O’Hara et Mayhem Miller avaient tous deux 35 ans lorsqu’ils sont apparus dans la saison 10 de Drag Race. Asia s’est plutôt bien classée quatrième et Mayhem a terminé 10e. Mayhem a participé à la cinquième saison de All Stars où ils faisaient partie des nombreux concurrents âgés de 37 ans.

Saison 11 – Shuga Caïn

Âge: 40

Je ne serai jamais obsédé par le nom de Shuga Cain. Elle avait 40 ans lorsqu’elle a participé à la saison 11 de RuPaul’s Drag Race, elle s’est plutôt bien débrouillée dans la série en septième.

Saison 12 – Jackie Cox et Brita

Âge: 34

Drag Race saison 12 avait un casting assez jeune, les deux concurrents les plus âgés n’ayant que 34 ans. Jackie Cox a terminé en cinquième position et Brita en neuvième.

Saison 13 – Tamisha Iman

Âge: 49

La série la plus récente de Drag Race a vu l’un de ses plus anciens concurrents, Tamisha Iman avait 49 ans lors de son apparition dans l’émission. Elle n’a pas très bien réussi dans la série, arrivant à la onzième place, mais qui allait jamais battre Symone?

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Singles, Netflix et Little Mix : tout ce que les reines ont fait depuis Drag Race UK

• Ce sont les looks les plus chaotiques de chaque saison de RuPaul’s Drag Race

•Quiz : quelle reine légendaire des All Stars 6 êtes-vous vraiment ?